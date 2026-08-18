La economía de Aguascalientes cerró el primer semestre de 2026 con señales mixtas, al registrar disminuciones en actividad industrial, exportaciones y empleo formal, aunque con un incremento de 211% en la inversión extranjera directa (IED), por lo que el escenario es de desaceleración y no de crisis, sostuvo Edgar Uriel Dávila Araiza, integrante del Colegio de Economistas de Aguascalientes.

En rueda de prensa presentó el “Semáforo Económico de Aguascalientes”, elaborado con seis indicadores. La actividad industrial se contrajo 2.7%, por el peso de la manufactura automotriz en la economía estatal. Las exportaciones disminuyeron 4.5% durante el primer trimestre, frente a un crecimiento nacional de 17.9%. Aguascalientes se mantiene en el lugar 13 nacional por participación exportadora.

En empleo formal, junio cerró con una pérdida de mil 732 puestos respecto de mayo, para totalizar 361 mil 906 trabajadores registrados. El economista atribuyó parte de la disminución a ajustes en empresas manufactureras y al cierre de operaciones, incluido COMPAS. En contraste, dijo que la construcción mostró un comportamiento positivo, impulsado por vivienda y nuevos desarrollos.

El dato favorable fue la inversión extranjera directa, que aumentó 211%, equivalente a unos 342 millones de dólares en el último trimestre reportado. Japón, Alemania y Estados Unidos fueron los principales países de origen. Señaló que se trata del mejor trimestre en nueve años, aunque parte del aumento se explica por una base de comparación baja. Ante este escenario, Dávila Araiza consideró que el cierre de 2026 podría mejorar si las inversiones anunciadas se traducen en producción y empleo, aunque advirtió que uno de los retos que tiene Aguascalientes es diversificar la economía para reducir la dependencia de la industria automotriz.