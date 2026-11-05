El Colegio de Contadores Públicos de Aguascalientes pidió al Gobierno del Estado reconsiderar el incremento de medio punto porcentual al Impuesto sobre Nóminas (ISN), al advertir que elevar la carga fiscal de las empresas podría afectar la generación de empleos formales y la competitividad de la entidad.

Francisco Gustavo Luna Meza, presidente del organismo, señaló que todavía existe tiempo para revisar la propuesta y valorar sus efectos en el sector productivo. Explicó que el aumento representaría un incremento del 20% respecto al monto que actualmente pagan los empresarios por este concepto.

Indicó que, si bien corresponde al Gobierno estatal determinar sus necesidades de recaudación, también debe considerar las condiciones económicas locales y mantener un entorno favorable para la inversión. Recordó que el año pasado también hubo inconformidad empresarial por este gravamen.

Cuestionó que la homologación de la tasa con la de otros estados sea motivo suficiente para justificar el ajuste, pues sostuvo que mantener una carga tributaria diferenciada puede representar una ventaja para atraer inversiones y conservar la competitividad de Aguascalientes.

Advirtió que el incremento debe analizarse junto con otras obligaciones fiscales y laborales que enfrentan las empresas, entre ellas las limitaciones a las deducciones y los cambios derivados de la reducción de la jornada laboral, que elevarán sus costos de operación.

Finalmente, Luna Meza planteó que, antes de aumentar los impuestos a quienes cumplen con sus obligaciones, las autoridades deben fortalecer la fiscalización e incorporar a los negocios que operan en la informalidad, con el propósito de ampliar la base de contribuyentes y mejorar la recaudación estatal.