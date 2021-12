La Diócesis de Aguascalientes pidió a las familias creyentes no caer en excesos durante las celebraciones por motivo de navidad, pues lo importante es la unidad y la fraternidad, precisó su vocero, el Padre Rogelio Pedroza. Hoy en día, dijo, el gastar de manera desmedida se convierte en la razón principal en la mayoría de las familias católicas, cuando lo importante tendría que ser las reuniones para celebrar el nacimiento de Jesús.

El sacerdote expresó que, a unos días de que se lleve a cabo la Navidad, es importante que no se pierda el sentido de las fiestas en puerta, pues, aun cuando el obsequiar algunos detalles para los más allegados no es malo, sí es importante darle el sentido natural al 24 y 25 de diciembre. Por lo anterior, el clérigo pidió que el dinero no sea la prioridad en los siguientes días, pues hay elementos más importantes, como el convivir con la familia y el reforzamiento de lazos y valores.

“Desde luego, se debe de recordar el nacimiento de Jesús, el sentido de la Navidad y que el dinero no sea la base de estas fechas…”Rogelio Pedroza, Vocero de la Diócesis de Aguascalientes

COVID EN LA SACRISTÍA

84 sacerdotes católicos han resultado positivos a COVID-19.

Al menos ocho de ellos han fallecido. Entre ellos, quien fuera el Obispo de la Diócesis, José María de la Torre Martín.

