Reitera la Asociación de Comerciantes del Centro su petición a las autoridades estatales para que lleven algunos eventos de la Feria de San Marcos a esta zona a fin de que la derrama económica se extienda y beneficie un poco más a dichos establecimientos, señaló su presidenta, Perla Alejandra Romo Sánchez.

La representante de Acocen afirmó que si bien el centro se ve con algunos turistas y visitantes en esta temporada, los comerciantes quisieran que hubiera más, por lo que piden a las autoridades del Patronato de la Feria de San Marcos que les apoyen llevando ciertos eventos pequeños o grandes a este punto de la ciudad, “porque realmente el turismo que viene se concentra en el área ferial y entonces nosotros solicitamos de manera reiterada que volteen a ver el Centro para que la derrama se extienda un poquito más y no sólo en el sector de la Feria”.

Comentó que las ventas han estado muy variadas para los distintos comercios ya que hay quienes apenas tienen un 30% sobre todo los que se dedican a la venta de regalos y bisutería, al no ser artículos de gran demanda en esta época del año y otros que reportan hasta un 100% como es el caso de los que venden artesanías, dulces y recuerdos. “A quienes les está yendo muy bien actualmente es a los comercios de la calle Nieto que venden mucha artesanía y los vecinos de Carranza quienes están teniendo mucha afluencia y pertenecen al Centro. Hay otros negocios que no les afecta, ni para bien ni para mal y hay otros que sí están resintiendo un poquito que el dinero se está destinando para la Feria, pero seguimos trabajando y al pie del cañón”.

Romo Sánchez apuntó que la verbena abrileña es un evento muy esperado por todos porque representa las grandes ventas que varios comercios pueden realizar en el año. “Tenemos otros asociados que venden desechables ecológicos y ahorita están muy abarrotados porque tienen muchos clientes en la Feria pidiéndoles este producto”.

