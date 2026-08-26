A pesar de que Aguascalientes sumó 59 mil personas a la población ocupada durante el segundo trimestre de 2026, la fuerza laboral del estado enfrenta un deterioro estructural en sus condiciones de trabajo, marcado por un repunte de la informalidad laboral y un aumento de la subocupación y la precariedad salarial.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), presentados por el INEGI, la población económicamente activa (PEA) alcanzó las 730 mil personas, lo que situó la tasa de participación en 59.7%. En total, 711 mil personas se encontraban ocupadas en Aguascalientes; no obstante, esta expansión del empleo estuvo acompañada de una mayor informalidad.

En el contraste entre el empleo formal y el informal, la tasa de informalidad laboral aumentó a 42.5% de la población ocupada, lo que representa 302 mil trabajadores sin reconocimiento de su relación laboral o sin acceso a la seguridad social. La cifra implica un incremento de 29 mil personas en esta condición respecto al mismo periodo del año anterior. En tanto, la ocupación en el sector informal se ubicó en 22.4%, equivalente a 159 mil personas.

Por otra parte, la tasa de condiciones críticas de ocupación pasó de 25.7% a 32.1% en un año, lo que refleja la persistencia de salarios insuficientes o jornadas laborales atípicas. Asimismo, la subocupación aumentó a 3.6%, al afectar a 26 mil personas que manifestaron la necesidad y disponibilidad de trabajar más horas. La tasa de desocupación disminuyó ligeramente a 2.6%.

Por sector de actividad, el comercio y los servicios profesionales encabezaron la generación de empleo, mientras que la construcción registró la mayor caída, con 3 mil 731 puestos de trabajo menos.