Hay políticos que se creen inventores de un orden social, por lo que se anuncian como transformadores de una práctica que tiene milenios, como es el combate a la perversión, lo que se trasluce en la sustracción de recursos económicos y bienes gubernamentales y a través del soborno, el unto, el cohecho y otras prácticas presentes en la vida diaria.

Para no quedarse fuera de la jugada el Comité de Participación Ciudadana de Aguascalientes del Sistema Estatal Anticorrupción, llevó a cabo un acto en que representantes de algunos partidos políticos y candidatos independientes suscribieran “cartas de intención” para cumplir la iniciativa 3de3, misma que establece el compromiso de hacer público y de manera voluntaria la Declaración Patrimonial, Declaración de Intereses y Comprobante de Pago de Impuestos, informe que se puede consultar a través de la página del organismo convocante.

Lo anterior supondría que los firmantes ofrecerán un informe completo de lo que poseen y detallar si hay algún interés para su encomienda, pero en la práctica no todo es miel sobre hojuelas, como lo demostró el periódico Milenio en su edición del 16 de junio de 2020, al presentar un comparativo de los bienes que un año antes dijeron poseer varios integrantes del gabinete del presidente de la República y lo que indicaron doce meses después, al omitir varias propiedades.

Se ha hecho costumbre jugar al Tío Lolo, por lo que todo mundo habla, exige y propala medidas sobre transparencia, pero a la hora de la verdad se les arruga el cuero, a unos para cumplir y otros de exigir el cumplimiento de los acuerdos, con lo que todo queda igual, con acciones a medias, que sirven únicamente para remendar el ropaje que cada vez se presenta más raído y deslustrado.

La mejor manera de demostrar que todo es una vacilada está en varios candidatos que hasta hace unas semanas fueron funcionarios públicos, quienes pidieron licencia o renunciaron sin que se hiciera un comparativo de su 3de3, con qué entraron y cómo se fueron.

De cualquier manera el grupo anticorrupción organizó el acto en el que estuvo como “testigo de honor” el presidente del consejo general del Instituto Estatal Electoral (IEE), Luis Fernando Landeros Ortiz, y en que cada enviado de los partidos políticos expresaron su interés de ser parte “de una campaña digna y transparente” y principalmente, “dar muestra de su clara intención de acabar con la corrupción”.

Como se estila en estos casos, hubo un mensaje de Yasmín González, presidenta del Comité de Participación Ciudadana y del comité coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, quien hizo un reconocimiento a los partidos que firmaron, porque esto demuestra la intención de tener “candidaturas más íntegras y gobiernos o legislaturas menos corruptos en el futuro”, además mencionó la importancia que los partidos acepten la necesidad de migrar “a modelos abiertos, transparentes e íntegros de hacer campaña, como lo es presentar su 3de3, habla de la evolución sobre la manera de reconocerse como candidatos y actores políticos sensibles al contexto en el que vive el país”.

En campaña todo huele a santidad, por lo que es común escuchar a los aspirantes a un cargo de elección popular que ellos no van a permitir ningún acto irregular, incluso piden al pueblo que denuncie, que no se quede callado, que para eso las puertas de sus oficinas estarán siempre abiertas y hasta dan el número de su teléfono celular. Cuando finalmente resultan electos y ocupan el sillón tan deseado sufren una metamorfosis, por lo que si alguien trata de hablar con ellos tiene que hacerlo primero con el ayudante del secretario particular, que lo interroga sobre el asunto que lo lleva ahí, luego pasa con el particular y más tarde con el secretario privado; después de varios días y si lo juzgan pertinente le anuncian que tal vez lo reciba el jefe, lo que será posible si se lo permite su apretada agenda. Total, que después de semanas y hasta meses por fin le abren un hueco para que hable con el mandamás, pero para entonces el asunto ya perdió vigencia, sin embargo para efectos políticos se informa que hubo un acercamiento con el ciudadano.

Lo anterior también es corrupción, a partir de que se engaña al pueblo y de los problemas que le aquejan no hay respuesta, o es igual de tardía que la audiencia citada, por lo que se podrán firmar dos o más “cartas de intención”, que no pasan de eso, de un propósito de enmienda.

MUESTRARIO DEL PTU

Es una práctica común que desde principios de abril y durante los primeros quince días de mayo se escuchen mensajes contradictorios sobre la participación de utilidades, en que los líderes sindicales aseguran que sí habrá, aunque “podría” ser menos a lo esperado, al mismo tiempo representantes patronales sostiene que las empresas pasan por momentos difíciles, por lo que se hará el “sacrificio” de otorgar un bono.

En los sindicatos se insiste que pugnarán porque sea la mayor cantidad posible, por lo que recurren a la cláusula especial que hay para este caso, sin embargo previene que aunque sea el equivalente a quince días de salario pero los trabajadores recibirán “algo”, con lo que se cierra un capítulo más en una lucha que se libra cada año y que por regla general pierden los obreros. El tan llevado y traído PTU (Repartición de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas) es utilizado para fortalecer a las organizaciones, que lo mismo aprovechan cuando se logra un reparto mayor, que al ser mínimo y lo cual, afirman, se logró gracias a ellas, cuando la verdad es que si hay dinero este será entregado con o sin la intervención de la dirigencia.

Para que no se hagan ilusiones, el presidente de la Comisión Laboral de la Coparmex local, Juventino Romero de la Torre, ha sido muy claro: “Si la empresa no produce, no vende, no cobra, y si paga impuestos y nómina, es un reflejo indudable que las utilidades serán menores o, en muchas empresas, ni siquiera va a haber. Recordemos que hubo empresas que no tuvieron suerte de sobrevivir”, por lo tanto no deben crearse falsas expectativas y ajustarse a una realidad.

Lo incuestionable es que siempre ha sido una estira y afloja; en otros años se hablaba de la debilidad económica que hacía materialmente imposible lo que esperaba la fuerza laboral, y ahora el motivo es la pandemia. En ambos casos hay sintonía entre las partes, por lo que el trabajador no tiene otra opción que aceptar lo que le entreguen, ya ni pensar en exigir la famosa carátula del informe fiscal que año tras años los sindicatos se comprometen en tenerla, pero pasa el tempo y nadie vio ni supo sobre el informe que proporcionan las empresas a la Secretaría de Hacienda, que es el documento para conocer la realidad de si hubo o no utilidades.

ALTRUISMO ILIMITADO

En estos tiempos, para hacer labor altruista hay que tener una coraza tan fuerte que no permita el paso a la indiferencia, el agotamiento y la indolencia, algo que ha cumplido con creces el ingeniero Ricardo Magdaleno Rodríguez, que desde el Patronato Banco de Ojos y Tejidos de Aguascalientes ha logrado mantener enhiesta la bandera de apoyo a quienes requieren de una intervención quirúrgica. En lo que va de este año se han podido alcanzar las metas que se había propuesto, pese a que por casi diez meses dejó de funcionar durante 2020 debido a la emergencia sanitaria, lo que ha permitido que Aguascalientes esté en el primer lugar nacional en donaciones de córneas y en la atención de trasplantes, conforme al más reciente informe del Centro Nacional de Transplantes. El presidente del citado Patronato mencionó que gracias al respaldo del DIF Estatal se pudieron realizar 300 cirugías de cataratas durante el presente año y en lo que además se ha contado con el soporte de la Fundación Carlos Slim y la Asociación Ale en lo referente al trasplante de córneas. La función principal del Patronato de Banco de Ojos y Tenidos es atender a personas de escasos recursos, principalmente a quienes no cuentan con Seguro Social e ISSSTE, lo que se ha multiplicado hasta en cuatro el número de peticiones debido a la desaparición del Seguro Popular.