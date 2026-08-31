Con el despliegue del operativo «Escuela Segura», la Secretaría de Seguridad Pública del Estado reforzará la seguridad durante el regreso a las aulas de miles de estudiantes de educación básica este lunes 31 de agosto, con motivo del inicio del ciclo escolar 2026-2027 en Aguascalientes.

El titular de la SSPE, Antonio Martínez Romo, confirmó que desde las primeras horas de la jornada se movilizarán efectivos de la Policía Estatal, en coordinación con las corporaciones de los once municipios de la entidad, bajo el esquema de Mando Coordinado, para asegurar su presencia tanto en zonas urbanas como en comunidades rurales.

El esquema de protección se concentrará en los alrededores de los planteles de preescolar, primaria y secundaria. La estrategia contempla patrullaje permanente y unidades estacionadas en puntos clave durante los horarios de entrada y salida del personal docente y del alumnado, cuando se registra mayor afluencia.

De igual forma, elementos de la Policía Metropolitana y de la Policía Vial vigilarán las vialidades con mayor carga vehicular en las inmediaciones de los centros educativos. El propósito central es agilizar el tránsito vehicular y proteger a los peatones al cruzar las calles, para prevenir incidentes viales.

Martínez Romo enfatizó que las corporaciones policiales mantendrán un acompañamiento permanente con el objetivo de garantizar un entorno de tranquilidad para las familias y los estudiantes en este arranque del periodo escolar.