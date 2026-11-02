Más de 40 personas fueron detenidas por cometer faltas administrativas, mientras que al menos 23 motocicletas terminaron aseguradas durante una serie de operativos realizados por policías municipales y viales en distintas colonias y fraccionamientos de la ciudad de Aguascalientes.

Los recorridos estuvieron a cargo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes desplegaron a sus diferentes grupos operativos y destacamentos para detectar conductas que alteraran el orden público.

Durante las intervenciones, los uniformados sorprendieron a varias personas incurriendo en faltas administrativas, además de detectar a automovilistas y motociclistas que circulaban a exceso de velocidad y, en algunos casos, bajo los efectos del alcohol.

Por su parte, elementos de la Policía Vial retiraron de circulación al menos 23 motocicletas debido a diversas infracciones a la Ley de Movilidad.

Las autoridades municipales señalaron que estos operativos continuarán en diferentes sectores de la capital, tanto para detectar infracciones de tránsito como para intervenir ante conductas que alteren el orden público.