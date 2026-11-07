La Policía Rosa de Aguascalientes ha realizado 32 mil 577 intervenciones de apoyo en lo que va del año, principalmente dirigidas a mujeres, menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad que requieren orientación, protección o acompañamiento ante distintas situaciones de riesgo.

De acuerdo con el secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, esta unidad especializada atiende casos que van desde situaciones de violencia hasta emergencias que requieren resguardo, atención emocional o traslados a hospitales.

Entre sus intervenciones también se encuentran el acompañamiento a víctimas durante la presentación de denuncias, canalizaciones a refugios y atención a personas con autismo.

Además de estas acciones, la corporación reportó 18 mil 738 recorridos de vigilancia en colonias y fraccionamientos, así como 4 mil 465 pláticas dirigidas a mujeres y tutorías para niñas, niños y adolescentes sobre identificación y atención de distintas formas de violencia.

Martínez Romo señaló que las labores se desarrollan en coordinación con instituciones y organizaciones civiles, con el propósito de facilitar el acceso a servicios de protección y asistencia.

La corporación mantiene disponibles los números 911 para emergencias y 089 para denuncias anónimas.