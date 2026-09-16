Las actividades por el desfile del 16 de septiembre modificarán desde temprana hora la circulación en el centro de Aguascalientes, con motivo del desfile cívico-militar que comenzará a las 10:00 horas.

Durante la madrugada inició el retiro de vehículos estacionados sobre la calle Francisco I. Madero, mientras que a partir de las 6:00 horas se aplicaron cierres viales en las calles contempladas para el paso de los contingentes.

El recorrido comenzará sobre Francisco I. Madero, continuará por Galeana y posteriormente avanzará por avenida Adolfo López Mateos con dirección al poniente de la ciudad.

Para el desfile se contempla la participación de más de 2 mil 300 elementos pertenecientes a corporaciones de seguridad y fuerzas armadas de los tres niveles de gobierno. También se prevé la presencia de 800 estudiantes del Instituto de Educación de Aguascalientes.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que mantendrá un operativo de vigilancia durante las actividades de este martes. En las labores participan el Ejército mexicano, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado, Policía Estatal, Policía Vial, policías municipales y cadetes de la Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad (Unpol).

Al dispositivo se sumarán elementos de Bomberos, Protección Civil estatal y municipal, personal del ISSEA y otras áreas de atención a emergencias.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, informó que las acciones forman parte del operativo denominado “Fiestas Patrias Seguras 2026”, desplegado tanto en la capital como en los demás municipios.

Ante las restricciones previstas en el primer cuadro de la ciudad y en las vialidades por donde avanzará el desfile, las autoridades solicitaron a automovilistas considerar rutas alternas y atender las indicaciones del personal encargado de los cierres.