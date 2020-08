La contingencia sanitaria origina deserción educativa; ante el regreso escalonado a las aulas, de bachilleres y universitarios, el próximo lunes integrantes de la mesa directiva de la Diputación Permanente se reunieron con los titulares del Instituto de Educación y de la Coordinación General de Movilidad, Raúl Silva Perezchica y Griselda González Morales, respectivamente, para conocer los protocolos que se implementarán, que den seguridad a estudiantes y maestros.

La diputada Elsa Landín Olivares ponderó la prudencia con la que han actuado las autoridades de educación, al tiempo que expresó su preocupación porque en los últimos días, se observan camiones urbanos saturados, convirtiéndose en focos de contagio, y ello genera incertidumbre.

En su intervención, Silva Perechica dijo que alrededor de 2 mil 108 estudiantes de bachillerato se movilizarán a los distintos planteles de la entidad, y por ello se trazó, de manera conjunta con la CMOV, un plan para detectar cuáles serán las rutas más demandadas, que se reforzarán con más unidades.

Reconoció que durante esta pandemia se han incrementado los niveles de reprobación, lo que sin duda generará un rezago importante; se han detectado en la entidad cerca de 1,500 alumnos que además de presentar problemas emocionales, al concluir la secundaria, ya no se inscribieron en bachillerato, de ahí el reto de otorgarles mayores facilidades a alumnos y padres de familia para incentivarlos y que no abandonen sus estudios.

Sobre los estudiantes de educación superior, se ha sugerido a las universidades y tecnológicos que el método de enseñanza siga siendo a distancia, en tanto que sólo en las carreras que requieran método presencial, lo hagan también de manera escalonada.

Señaló que educación básica es más complejo, pues de los más de 400 mil alumnos que se registran en la entidad, 290 mil son de primaria, un número con el que la modalidad híbrida se complicaría.

Sobre el transporte urbano, González Morales aseguró que las unidades están listas para atender la demanda escolar; las tarjetas preferenciales serán reactivadas para que los alumnos tengan derecho al descuento tarifario.

Informó que varias unidades ya cuentan con cámaras de seguridad, videotecnología que es de mucha utilidad en la prevención de hechos ilícitos; pero no dijo cuántas.

Aseguró que las unidades de manera constante son sanitizadas, además de que proveen a operadores de material desinfectante; el monitoreo para ver si se respeta el protocolo sanitario también contempla a taxis y combis, en el entendido de que las sanciones por incumplimiento las aplica el ISSEA.

¡Participa con tu opinión!