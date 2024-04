No es novedad que las «becas universales» sean tan lucrativas, políticamente hablando, y que ahora las y los candidatos (de todos los partidos) las propongan como su alternativa para mejorar el sistema educativo. Sin embargo, a lo largo de esos últimos 5 años ningún partido ha planteado la necesidad urgente de evaluar el impacto de dichos programas de becas no condicionadas, así como tampoco se han mostrado particularmente activos en proponer mecanismos para mejorar la calidad educativa a pesar de que vivimos una crisis educativa originada por la pandemia (y la pésima gestión educativa de la SEP). Como si lo anterior no fuese sumamente grave, la institución clave para la evaluación educativa Mejoredu (Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación) se encuentra en ruinas y con deficiencias que comprometen el futuro de la evaluación educativa a nivel nacional. ¿Qué está sucediendo con esta institución? ¿Por qué es importante retomar el tema de la evaluación en este periodo electoral?

En primer lugar, es necesario recordar de dónde emergió la Mejoredu. Con la llegada de AMLO y Morena al Congreso de la Unión, se reformó el artículo 3° Constitucional con la finalidad de «acabar» con la reforma educativa de 2013; entre los cambios que se efectuaron al texto constitucional estuvo la eliminación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y constituir la Mejoredu como un órgano descentralizado de la SEP con el propósito de suplir al INEE. Otro de los propósitos implícitos de estos cambios era iniciar con la eliminación de órganos constitucionales autónomos, centralizando la planeación y evaluación de la política educativa nacional en manos del Poder Ejecutivo. A pesar de las críticas que recibió la actual administración federal sobre estos ajustes, tanto el presidente como las y los diputados y senadores hicieron caso omiso de las implicaciones que tendría esto a futuro, por lo que permitieron actuar a las y los consejeros de la Mejoredu con total libertad, lo que (evidentemente) terminó en desastre.

Alberto Sánchez Fernández (docente y periodista en materia educativa) publicó un artículo llamado «Mejoredu: crisis interna, discordia y amenaza de extinción» en el portal Nexos, donde hace un análisis sobre el pésimo manejo que se ha hecho con la institución, así como también de las implicaciones políticas detrás de los funcionarios que la lideran y la posibilidad de que sea desaparecida en la siguiente administración. Del texto, considero relevante resaltar lo siguiente: «El 26 de septiembre de 2023, el comisionado Florentino Castro López entregó a la junta directiva un documento que exhibe puntos clave de la crisis interna de la institución. Castro López sostiene que, en cuatro años de existencia, Mejoredu ha carecido de Reglamento Interior, el documento que norma y regula las atribuciones de sus diferentes unidades y áreas. Según López Castro, este vacío convierte a la institución en un organismo sin solidez administrativa y jurídica.» (Sánchez Fernández, 2024). Partiendo de lo anterior, podemos ver cómo pasamos de tener un órgano constitucional autónomo sólido, con evaluaciones continuas y un sistema profesional de carrera (INEE) a una institución improvisada, sin reglamentos y lineamientos para su funcionamiento esencial, y en vísperas de desaparecer en la siguiente administración (Mejoredu).

¿Qué implicaciones tiene esto a nivel nacional? Cabe destacar que el único trabajo de investigación más o menos decente que publicó fue la «Evaluación diagnóstica del aprendizaje de las y los alumnos de educación básica 2022-2023», en el que (en términos generales) las y los estudiantes de primaria no lograron obtener una calificación global mayor a 6.5 en las distintas asignaturas (particularmente bajas en matemáticas). Es decir, tardaron cuatro años en advertir que estamos transitando una crisis educativa, cuando de haber realizado bien su trabajo pudimos haber advertido estas condiciones desde hace años y con ello darle difusión a la crisis para que las autoridades educativas, a nivel federal y local, atendieran dicha emergencia. Ahora, la intención de Morena es clara, la idea es deshacerse de este tipo de evaluaciones para que la población se dé cuenta de que son pésimos gestores educativos y que la «Nueva Escuela Mexicana» está cimentando el declive del sistema educativo nacional.

En este periodo electoral todas y todos los candidatos (especialmente de Morena) proponen ampliar este esquema de becas universales, incluso esa es la propuesta a grandes rasgos de la candidata a la presidencia Claudia Sheinbaum. Sin embargo, no les importa si estos programas son efectivos o no, así como les importa menos si las instituciones de evaluación educativa funcionan, solo quieren ampliar su base electoral cueste lo cueste. ¿Y qué tanto nos cuesta esto? Para mantener estas becas y programas, el gobierno federal se ha apropiado de los fondos del FONDEN (para desastres naturales), de las AFORES, de fideicomisos para ciencia y tecnología, fondos para financiar las prestaciones de funcionarios del Poder Judicial Federal, y un largo etcétera que va en aumento. Las nuevas preguntas serían: ¿hasta cuándo seguirá siendo sostenible esto? ¿a quiénes más planean afectar para ampliar la cobertura de estos programas que, a la fecha, no tienen evidencia de su efectividad para reducir la brecha educativa? La oposición más que sumarse a esta tendencia debería cuestionarla, exigir que se den evaluaciones en tiempo y forma, y no permitir que el gobierno federal se deslinde de sus obligaciones esenciales en materia educativa, que no es dar becas: es edificar un sistema de educación pública y garantizar su calidad.