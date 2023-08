La coyuntura política que gira en torno al sector educativo siempre ha sido complicada y dinámica. Es complicada debido a que existen temas técnicos que, desafortunadamente, son fáciles de tergiversar según el contexto en el que se presenten, como es el caso de los libros de texto gratuitos. Y es dinámica porque los participantes en las discusiones pueden variar: desde grupos o asociaciones de padres de familia hasta el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), agrupaciones de docentes normalistas, exfuncionarios públicos e incluso integrantes del propio gobierno federal. Es vital tener en cuenta estos factores para comprender por qué el sector educativo siempre ha sido un botín político y mediático para los gobiernos. Sin embargo, el costo de tratar ineficientemente la agenda educativa es alto y difícil de resarcir.

El Coneval acaba de publicar «Las Estimaciones de la Medición de Pobreza Multidimensional 2022». Estas estimaciones muestran que, de 2018 a 2022, la población en situación de pobreza multidimensional se redujo del 49.9% al 36.3%. Sin embargo, esta situación es cuestionada por algunos expertos, quienes argumentan que esta reducción no se debe a un incremento de empleos o condiciones favorables de crecimiento, sino al incremento desmedido de transacciones no condicionadas. Asimismo, se ha detectado un incremento en el rezago educativo: pasando de 23.5 millones a 25.1 millones, lo que pone de manifiesto la ineficiencia del sistema educativo actual.

Hay varias perspectivas del problema que no han sido consideradas por estudios oficiales, exceptuando el Ecovid-Ed realizado por el INEGI. Una evidencia clara de esta falta de análisis es que México no ha participado en las evaluaciones de la prueba PISA desde 2018. Inicialmente, la razón de esta ausencia se atribuyó a cuestiones sanitarias relacionadas con el Covid-19. No obstante, en 2022, México suspendió de manera indefinida su participación, dejando un vacío significativo en comparaciones internacionales que serían fundamentales para reorientar la política educativa nacional.

Aquí es cuando volvemos al tema inicial. Éstas son cuestiones de índole técnico, es decir, van más allá de las cifras tradicionales en los sistemas de medición y son sumamente importantes. Por otra parte, no es sorpresa que el Gobierno Federal, que se ha encargado de construir un panorama opaco en el sector educativo, evite las evaluaciones de este tipo debido al evidente fracaso de la política educativa a nivel nacional. Para ejemplificar mejor este contraste: si las estimaciones de abandono escolar del INEGI (a pesar de todas las críticas a su metodología) indicaban que eran aproximadamente 5.2 millones de estudiantes los que abandonaron en el ciclo escolar 2020-2021, ¿cómo estaremos en cuanto al aprovechamiento de aprendizajes en materias como matemáticas, español/lectura y ciencias de 2018 a 2022?

Ahora, esto no es revivir una visión “neoliberal” del sector educativo (como algunos oficialistas dicen buscando la polarización), es aterrizar en términos reales las necesidades de la población estudiantil a nivel nacional. Se pregona que la Nueva Escuela Mexicana (NEM) trae consigo un currículo “integrador” y de alto contenido humanista, pero dejan de lado el fomento de habilidades cognitivas (matemáticas, español, ciencias, etc.) y no cognitivas (socioemocionales, softskills, etc.) esenciales que demanda la integración global. De seguir las pautas de la NEM, muchos estudiantes van a requerir clases particulares o cursos de nivelación para estar en un plano de competitividad estándar y así, tener una oportunidad más o menos equilibrada de acceder a una educación superior. Esto, insisto, porque el Gobierno Federal no genera condiciones genuinas de bienestar y crecimiento, quieren tratar estos temas repartiendo apoyos económicos y becas sin condicionamiento para maquillar su falta de capacidad y, así, comprometiendo el futuro del país con tal de inflar la aprobación presidencial. En pocas palabras, controlan la política social y educativa a “billetazos”.

Derivado de lo anterior, me sorprende que actualmente exista una preocupación genuina (¿?) sobre la educación pública, cuando diversos personajes de la opinión pública nacional y local han salido a decir que nuestro sistema educativo va a estar en peligro por el tema relacionado con los LTG. El sistema lleva en peligro desde la reforma al artículo 3° en 2019 y se ha advertido, desde entonces, cómo estas decisiones demagógicas están lapidando la calidad educativa y dejando a su suerte a millones de estudiantes en todo el país. Pero, como la complejidad del tema inhibe un interés prolongado por parte de los medios de comunicación (así como la nula actividad de actores como el SNTE, cuyo titular a nivel nacional sólo se aparece una vez al año para felicitar a López Obrador en su informe de Gobierno), lo que realmente deberíamos estar discutiendo se traspapela en los debates. Es así que sólo vemos la punta del iceberg del sistema educativo nacional, nos distraemos con la coyuntura actual y dejamos pasar lo que es realmente preocupante, lo que existe más allá del debate sobre los LTG.