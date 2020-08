Aunque es un aforismo muy desgastado, al sugerir que se debe ir adelante del bosque para buscar la solución, hoy más que nunca debe estar presente en el pensamiento, que sin descuidar la atención a la pandemia es necesario plantearse soluciones a corto, mediano y largo plazo para que las actividades productivas resurjan con mayor fuerza..

En el caso particular de Aguascalientes tiene que cuidarse con esmero la industria automotriz, que en estos momentos significa el nervio vital de la economía, puesto que de ella dependen más de 30 mil empleos de base y un número elevado diagonales.

Por eso resulta fundamental la confianza que expresa Rogelio Padilla de León, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Autopartes, al considerar que ha tocado fondo la situación que se ha vivido de marzo a julio del presente año con la pérdida inicial de 1,100 puestos de trabajos directos, a los que más tarde se sumaron otros 2,400 entre directos e indirectos

Aunque leve pero hay una recuperación con la contratación de 200 personas, lo que significa que empieza reponerse el nivel, en espera de que para 2021 se puede superar un asunto que ha hecho pasar tragos amargos a miles de familias, tanto de las que el jefe quedó cesante como de aquellos que tuvieron que aceptar un bajón en su salario como única forma de conservar su lugar.

El dirigente sindical aseguró que la semana pasada algunas firmas alcanzaron el 70% de sus niveles de operación, pero otras llegaron al 100% como reflejo de que sus clientes han llegado también al cenit de su producción, por lo que se tiene pedidos que se cumplen en tiempo y forma.

Se sabe que de este ramo dependen en gran medida las ventas a nivel internacional, el hecho de que Estados Unidos y países europeos y asiáticos estén en plena marcha hace renacer la fe que poco a poco se acrecentará aquí el montado de automóviles, con lo quedaría atrás los años aciagos de bajas ventas que se registraron entre 2018 y 2019. A nivel nacional hay agencias automotrices que ofrecen financiamiento blando para atraer a los clientes, por lo que han hecho a un lado del buró de crédito para abrir el abanico de las opciones.

Entre las plantas ensambladoras de automóviles y las empresas de autopartes existe una encadenamiento productivo que exige estar al día unas con otras, de ahí que la clase trabajadora tiene siempre en la mira que esa relación vaya a la alza ya que esto puede representar nuevas oportunidades de crecimiento para todos.

La pandemia del Covid-19 y sus secuelas ha hecho más sensible a la sociedad, que sabe hoy lo que significa ser más responsable, porque de esto depende su propia supervivencia, pero también es un esfuerzo que ha servido para trazarse metas individuales y colectivas y de ser más receptivos a lo que requiere el otro. El esfuerzo personal y el trabajo solidario siempre darán buenos resultados, eso ni duda cabe, por lo que hay que seguir de cerca el regreso pleno de la industria automotriz, a la que se debe cuidar y en lo posible apoyar en los tres niveles de gobierno, porque de su presencia depende que se conserve la armonía social.

POR EXPERIENCIA

Asegura el de junto que de la propia experiencia o en la de otros está el mejor aprendizaje, por lo que a ella hay que recurrir para ser mejores o no volver a tropezar con la misma piedra, enseñanza que toman literalmente en el gobierno capitalino, luego del tropezón que se vivió cuando un candidato metió en un problema a un empleado, que por obedecer órdenes de realizar actos de campaña en horas de trabajo se le formó un expediente por violar la ley electoral, mientras que el responsable directo, aunque no ganó, más tarde fue premiado con un cargo dentro del aparato burocrático.

Para evitarse esos “pequeños deslices”, el secretario del Ayuntamiento Jaime Beltrán Martínez indicó que se impartirá cursos de capacitación a todo el personal y así no tener observaciones, con lo que de hecho el municipio dejan atrás a los órganos oficiales, al citar que como el arranque de las campañas federales se adelantan para el 23 de diciembre, conforme a lo determinado por el Instituto Nacional Electoral (INE), entonces se decidió trabajar internamente.

Está previsto que estos cuatro meses previos al arranque “será intenso para el Ayuntamiento, pues se trabajarán y definirán asuntos trascendentes que se empalmarán en los tiempos”, como son la sucesión de la alcaldesa María Teresa Esquivel, la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2121, el proceso electoral 2020-2021, el informe anual de la administración y el aniversario de la Ciudad.

Beltrán aseguró a este Diario que la meta “es repetir resultados de procesos electorales anteriores en el sentido de que el Instituto Electoral no ha hecho observaciones”, por lo que esta vez con medios propios brindarán capacitación al personal de las diversas dependencias, incluso a los síndicos, regidores y quienes dependen de ellos, lo que se hará en dos etapas, una por parte de la autoridad municipal y otra por la electoral.

Lo que no se entiende es para qué realizar esa dualidad de acciones, porque si el IEE tiene como parte de sus obligaciones llevar a cabo programas de capacitación dirigidos a toda la sociedad, lo que comprende la administración pública, para qué destinar personal y recursos municipales y que haga las mismas funciones, y aunque dicen que lo que abunda no estorba, en este caso es un gasto innecesario que podría tener un mejor destino, por ejemplo que ya no falte agua en los hogares ni alumbrado en la vía pública.

Como si fuera un apéndice del INE, el Secretario del Ayuntamiento informó que los partidos políticos deberán emitir sus convocatorias para quienes deseen ser candidatos un mes antes de que inicien las precampañas federales, lo que deja un tiempo muy justo para el registro de aspirantes, “por lo que se tiene la preocupación de que inicie un proceso electoral con algo de desorden”, apuntó el funcionario, aunque aclaró que todavía no hay fecha de inicio de las precampañas locales por parte del INE y tampoco mencionó si los registros se harán en los distritos respectivos o en las oficinas del Ayuntamiento local..

POLVOS DE AQUELLOS LODOS

Durante el sexenio 1998-2004, residentes del fraccionamiento Casa Blanca vivieron una etapa difícil de olvidar, porque súbitamente sus viviendas sufrieron fuertes daños por una falla geológica. Se habló entonces que la Secretaría de Gobernación podría canalizar recursos del Fondo Nacional de Desastres (Fonden) para atender el problema, pero entre ofrecimientos del gobierno estatal y de un Subsecretario de esa dependencia, de que sería atendida a la mayor brevedad el problema, se fue el tiempo. Así como ellos, hay más de 2,000 inmuebles perjudicados, principalmente en Aguascalientes capital, Jesús María, Rincón de Romos y Pabellón de Arteaga., con un total de 316.6 kilómetros. Lo que se requiere es cumplir con la ley, que no permite la venta ni la construcción en ese tipo de terreno, porque además del fraude que se comete constituye un peligro para el comprador y de paso pierde lo invertido. Si existe un monitoreo permanente, como asegura Armando Roque Cruz, titular de la Secretaría de Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial, Registral y Catastral, entonces está bajo control todo el espacio estatal y de esta manera evitar la creación de fraccionamientos que más tarde sean un dolor de cabeza para al adquiriente y las propias autoridades. Se tiene que ser muy cuidadoso para que tampoco se creen las “cartolandias”, que con el señuelo del terreno barato se compra, sin imaginar que por humildes que sean las viviendas estarán asentadas sobre un lugar que en cualquier momento dará al traste con el lugar en que vive. Si en Casa blanca no les hicieron caso, pese a ser un fraccionamiento de clase media, menos lo harían con uno que se hace sobre lo que sea y como sea.

