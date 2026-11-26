En entrevista con El Heraldo de Aguascalientes, el alcalde Leonardo Montañez Castro realizó un balance del trabajo desarrollado durante sus dos gestiones al frente de la administración municipal, abordó los pendientes en materia de servicios públicos y seguridad, y habló sobre su futuro político rumbo a 2027, así como de los criterios que considera que deberá ponderar Acción Nacional en sus próximas decisiones.

El alcalde identificó la municipalización del servicio de agua potable, tras el término de una concesión de 30 años, como uno de los principales asuntos que ha enfrentado durante su gestión, aunque reconoció que todavía existen aspectos por mejorar.

Según las cifras proporcionadas por Montañez, de cada 100 litros de agua extraídos anteriormente se entregaban 44 en los hogares, mientras que actualmente se superan los 52 litros. Asimismo, indicó que la infraestructura de extracción pasó de aproximadamente 220 a 240 pozos.

“El tema del agua es un tema de largo plazo”, expresó.

Entre las acciones por las que considera que serán recordadas sus administraciones, mencionó la municipalización del servicio de agua y la conservación de 40 hectáreas de la mezquitera de La Pona.

Respecto a las demandas ciudadanas, señaló que las solicitudes de apoyo para la atención médica encabezan las peticiones que recibe, seguidas de aquellas relacionadas con el emprendimiento y los servicios públicos.

En materia de seguridad, consideró necesario complementar las labores policiales con la atención gratuita a la salud mental, la disponibilidad de espacios para la infancia y la participación de las familias en tareas de prevención.

Perspectivas rumbo a 2027

Cuestionado sobre cómo evitar que el ambiente político interfiera en las responsabilidades de su equipo de trabajo, Montañez sostuvo que las diferencias de pensamiento y las simpatías políticas no deben desplazar las obligaciones que cada integrante de la administración tiene frente a la ciudadanía: “se vale apasionarse, pero no obsesionarse, porque la obsesión hace que perdamos el propósito de fondo”, sostuvo.

Asimismo, consideró que haber recibido la confianza ciudadana en dos ocasiones consecutivas representa una responsabilidad que debe asumirse con seriedad y que implica mantener la atención sobre los asuntos pendientes de la capital, sin dar por concluidas las tareas en materia de servicios públicos y seguridad.

Sobre los criterios que debería considerar Acción Nacional en sus próximas decisiones para mantener la unidad interna, mencionó la aceptación ciudadana, la cercanía con la población, la experiencia y la capacidad. También se pronunció por la continuidad de la estrategia de seguridad estatal desarrollada durante la administración de la gobernadora Tere Jiménez.

Ante la posibilidad de que las decisiones de su partido no le permitan representar al PAN rumbo a la gubernatura en 2027, Montañez respondió que no se ha detenido a pensar en ese escenario y recordó que cuenta con casi 30 años de militancia. Sin definir el rumbo que tomaría su trayectoria política tras concluir su gestión municipal, sostuvo que los objetivos personales no deben anteponerse a los intereses colectivos y que, independientemente de las determinaciones de Acción Nacional, deberá mantenerse la atención sobre la seguridad y las necesidades de Aguascalientes.