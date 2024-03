El Sindicato Único de Trabajadores del Estado y Municipios de Aguascalientes logró beneficios que impactarán positivamente a más de 1,040 trabajadores y sus familias del Ayuntamiento capitalino, informó la secretaria general, Marisol Pareja Sena.

En conferencia de prensa, la representante del SUTEMA detalló que estos beneficios incluyen mejoras económicas y más días de descanso para los trabajadores del Municipio de Aguascalientes, resultado del acercamiento constructivo con las autoridades, especialmente con el alcalde Leo Montañez, para alcanzar estos resultados. «El alcalde reconoció la importancia de los trabajadores como la columna vertebral de cualquier gobierno exitoso. Este acuerdo no sólo beneficia a más de 1,040 trabajadores sino que también establece un convenio plurianual para garantizar su continuidad en los próximos años».

Explicó que entre los logros destacados se encuentra el aumento del aguinaldo en dos días adicionales, pasando de 40 a 42 días. Además, se logró la flexibilización de los días económicos, permitiendo a los trabajadores tomarlos en días laborales contiguos a los festivos, lo cual antes no era posible.

La líder sindical enfatizó el compromiso del Sindicato Único de Trabajadores del Estado y Municipios de Aguascalientes y de la Federación de Sindicatos del Estado de Aguascalientes (FEDESA) en la defensa de los derechos laborales. Agradeció el trabajo conjunto con el equipo del alcalde, resaltando la colaboración efectiva desde finales del año pasado para lograr estos avances. «Este es sólo el comienzo y, como federación, continuaremos trabajando para asegurar mejores condiciones para todos nuestros trabajadores, no sólo en el municipio capital, sino también en todo el estado».

Sobre la aplicación de estos logros en el resto de los municipios foráneos, Pareja Sena confirmó que cada Ayuntamiento negocia por separado, pero que los acuerdos alcanzados en el municipio capital servirán como referencia para futuras negociaciones en otras localidades.