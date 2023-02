El Municipio de Aguascalientes ha erogado cerca de 16 millones de pesos para concretar la entrega-recepción de la prestación del servicio de agua potable, informó el alcalde Leo Montañez.

El edil detalló que el Ayuntamiento capital se encuentra listo para dar continuidad a la entrega-recepción con la concesionaria Veolia, en ese sentido dijo que, tal y como lo marca la Ley de Aguas del Estado en su Artículo 53, se tendrán que crear áreas espejo para recibir de manera completa la rectoría del servicio.

Puntualizó que este proceso no obstaculizará ni prolongará la decisión que, a más tardar para el mes de marzo, el Ayuntamiento habrá de tomar sobre el modelo que operará el servicio en los años venideros, en ese sentido comentó que en breve se tendrá una presentación formal sobre el tema al margen de la entrega-recepción que no es vinculatoria.

Para el proceso de entrega detalló que se tendrá que contratar personal especializado para el desarrollo de esta obligación, Montañez Castro dijo que se está trabajando con despachos legales, técnicos y operativos, incluyendo al que se encargó de hacer la auditoría de la concesionaria.

Señaló que el municipio pagó cerca de 6 millones de pesos a la empresa encargada de realizar la auditoría a Veolia, además se erogarán 10 millones de pesos más para solventar los servicios que los despachos contratados para cumplimentar la entrega-recepción.

Finalmente, comentó que al municipio le falta recibir una parte de la auditoría y si bien no será clave para la decisión, sí lo será para que las autoridades sepan cuanto recurso se factura, cuáles son los costos de electricidad, de pago de derechos a Conagua, del personal, infraestructura y personal. Adelantó que esta semana se supervisarán redes de drenaje y se entregarán nuevos pozos que próximamente se pondrán en operación.

URGE LA INFORMACIÓN

En el marco de la Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada este martes, la regidora Citlalli Rodríguez González pidió al alcalde Leo Montañez dar a conocer, de una vez por todas, el contenido de la auditoría más reciente que se realizó a Veolia, y argumentó que desde hace semanas se les ha dicho que la tendrán, situación que no ha ocurrido.

Dejó en claro que el análisis ya se tiene, pero no se ha querido difundir, a la vez que recordó que la elaboración de la misma ha costado el municipio más de 6 millones de pesos, «no nos hacen ningún favor en presentarnos el resultado de la misma, es una obligación y un compromiso con la transparencia», declaró.