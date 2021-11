La senadora por Aguascalientes Martha Márquez Alvarado, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de los actos de corrupción en el Municipio de Aguascalientes, donde la ex alcaldesa Tere Jiménez otorgó contratos para modernizar luminarias a sobreprecios y favoreciendo a empresas vinculadas con panistas.

La senadora independiente calificó esta acción como algo muy grave y de una gran decepción ante el hecho de que aparece la presidenta de la Comisión de Justicia del CEN del PAN, Jovita Morín Flores, como socia de la Empresa MD Iluminación en los contratos del Municipio de Aguascalientes para la sustitución de luminarias.

Tras esta denuncia, dijo que el propio dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, debería solicitar la renuncia a Jovita Morín y también debió llamar a cuentas a la ex alcaldesa Tere Jiménez Esquivel y a sus ex funcionarios, pero no lo hace. “De hecho en mi última plática con él, dijo que es la Fiscalía, que no puede hacer nada, están totalmente cegados”.

Por lo anterior, dijo que el pasado 7 de octubre presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en espera de que las autoridades hagan algo. “Lo que voy a hacer es una lucha contra la corrupción, contra recibos caros de agua, contra el endeudamiento del Municipio capital, contra todo eso que a final de cuentas están abusando de las familias de Aguascalientes”.

Asimismo, exhortó a todas las autoridades a hacer algo al respecto de este agravio al Municipio de Aguascalientes y que los que tengan que renunciar, procedan, y quienes tengan que denunciar algo más, que lo hagan. En especial hizo un atento llamado a los regidores del Ayuntamiento ya que ellos tienen una responsabilidad de pedir cuentas y aclaraciones al respecto. “Hubo una serie de hechos donde endeudan al Ayuntamiento y ahora esta nueva administración de Leonardo Montañez nos recibe en la Ley de Ingresos con un aumento en el ISABI. Convoco a que estemos atentos a esos temas y a no dañar más las finanzas de las familias de Aguascalientes porque con el tema del agua sí se daña gravemente el bolsillo de la gente y no ha habido una solución clara y contundente”.