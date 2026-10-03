CDMX.- Maribel Guardia presentó una nueva denuncia contra Imelda Tuñón por el presunto delito de abandono de menor, debido a que desconoce dónde se encuentra su nieto José Julián, de 9 años. Alonso Beceiro, abogado de la actriz, explicó que la querella surgió después de que Tuñón regresara a México tras viajar con el niño a Estados Unidos, sin revelar con quién permanece actualmente. Imelda aseguró que su hijo está estudiando y se encuentra bien, pero evitó precisar su ubicación. La denuncia se suma a otros procesos promovidos por Guardia relacionados con las circunstancias que rodearon la muerte de su hijo Julián Figueroa.