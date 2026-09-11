La pavimentación de la avenida Mariano Hidalgo registra un avance general del 95% y se encuentra en su etapa final de ejecución, informó el presidente municipal de Aguascalientes, Leo Montañez.

El alcalde explicó que los trabajos están a cargo de la Secretaría de Obras Públicas Municipales y que, en esta fase, las cuadrillas concentran sus labores en la construcción de rampas de acceso para personas con discapacidad.

Señaló que esta infraestructura permitirá mejorar las condiciones de desplazamiento de quienes transitan diariamente por la zona, además de brindar mayor comodidad y seguridad a los peatones con movilidad reducida.

Como parte de las acciones pendientes para concluir el proyecto, se colocarán guías podotáctiles en las banquetas, destinadas a orientar el recorrido de las personas con discapacidad visual.

También se aplicará pintura vial en toda la zona intervenida, con la finalidad de delimitar adecuadamente los carriles de circulación y los cruces peatonales.

Montañez indicó que estas labores forman parte de la renovación integral de la avenida, una de las vialidades más utilizadas por los habitantes del oriente de la capital.

Finalmente, agradeció la comprensión de los vecinos durante el desarrollo de la obra, ante las molestias y modificaciones temporales en la circulación ocasionadas por los trabajos.