Mariana Ochoa goza doble triunfo

Lorena Corpus Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- Mariana Ochoa, ganadora de La Casa de los Famosos 4, llegó a Monterrey acompañada de su pareja, el empresario Mauricio Vaca Tavera, y reveló que todavía no recibe los cuatro millones de pesos correspondientes al premio del reality show.

La exintegrante de OV7 confirmó que retomó su relación sentimental con Vaca Tavera, con quien mantiene un vínculo de casi ocho años. Ambos fueron captados en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, donde la cantante atendería compromisos profesionales.

Ochoa explicó que el depósito del premio podría tardar hasta seis meses. Adelantó que destinará parte del dinero a la donación de aparatos auditivos para niños y otra cantidad a la producción de su próximo álbum, que prepara en Monterrey.

La intérprete también contempla colaboraciones musicales con Elías Medina y Yahir, con quien compartió experiencias durante el programa.

Sobre sus compañeros del reality, destacó que conserva una buena amistad con Cynthia Klitbo, Yahir y Massad, aunque reconoció que no ha retomado comunicación con Gema.

Asimismo, descartó una reunión inmediata de OV7, aunque considera posible un reencuentro futuro.

Finalmente, habló sobre las dificultades económicas que enfrenta como madre y alentó a las mujeres que crían solas a defender sus derechos mediante los mecanismos legales disponibles.