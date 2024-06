Ángel Charles Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- La candidata de MC a la Alcaldía de Monterrey, Mariana Rodríguez, aceptó ayer que los resultados preliminares no le favorecieron y agradeció el apoyo a sus simpatizantes.

«Con los resultados que van ahorita, la captura de actas, que va como el 80, 82 por ciento de actas capturadas, pues el resultado indica que no nos está favoreciendo la elección», expresó la emecista en una historia de Instagram.

«Sin embargo, habría que esperar a que se capturen todas las actas, esperar el miércoles el resultado definitivo».

Aunque la tendencia no le favorezca, dijo, seguiría comprometida con Monterrey.

Por la tarde, ya con el cómputo total de casillas, el Instituto Estatal Electoral confirmó el triunfo del priista Adrián de la Garza, con una diferencia de 7.65 puntos.

Por separado, el Gobernador Samuel García utilizó sus redes para felicitar a la morenista Claudia Sheinbaum por convertirse en la primera Presidenta de México, y ofreció trabajar con ella por el bien del País.

«Se acabó la campaña y México eligió a su primera Presidenta. Es un hecho histórico que demuestra la madurez y la visión de futuro de las y los mexicanos.

«Ahora sigue la etapa de construir y hacer juntos un nuevo México mejor. Cuente con Nuevo León y conmigo para tener un país más próspero, justo y democrático».

Sin embargo, el Ejecutivo no se refirió a los resultados de la contienda electoral local.