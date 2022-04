Este domingo terminó la primera serie de la temporada para los Rieleros de Aguascalientes que por tercer día consecutivo recibieron a los Mariachis de Guadalajara que gracias a su protagonismo y fuerza más la emoción de tener el beisbol de regreso consiguieron que el Parque Alberto Romo Chávez luciera un espectacular ambiente con toda la afición volcándose a las gradas del inmueble.

En este tercer partido, Linder Castro hizo su debut como abridor del Riel, un rol que es diferente al que solía tener como uno de los lanzadores protagonistas en la rotación el año pasado. Lamentablemente, al menos en su primera incursión, Castro recibió daño pronto en el juego luego de que Luis Sardinas inaugurara la pizarra con un doblete poderoso para producir la primera de la tarde, después sería turno de Anthony García que pegaría jonrón de dos carreras dándole ventaja a la visita de tres carreras en tan sólo media entrada. La respuesta vino rápido para los Rieleros que en entradas consecutivas anotó una carrera, primero fue Aldo Flores con su segundo jonrón de la temporada en el segundo rollo, después tanto Reginatto como Edson García produjeron una carrera en la tercera y cuarta entrada empatando el partido con cuatro entradas completas.

Guadalajara otra vez respondió a la ofensiva ya que en el quinto episodio Anthony García con doblete pondría arriba a la visita por una carrera de diferencia, después, en la sexta Ismael Salas con cuadrangular solitario y Luis Sardinas con sencillo remolcador de dos carreras puso la pusieron la pizarra 7-3 para los Mariachis que ya tenían un colchón importante. Aldo Flores con batazo forzando acercó a los Rieleros a tres carreras, pero Sergio Pérez remolcó una más en la séptima manteniendo la distancia de cuatro carreras entre ambas novenas. No contentos con la ventaja, los Mariachis no bajaron el ritmo, Ismael Salas pegó su segundo jonrón del día produciendo un par de carreras más que le daban ya la victoria a los visitantes que con una ventaja grande entraban a los últimos tres outs. Al final el Riel poco pudo hacer con tanta diferencia cayendo por primera vez en la temporada con pizarra final de 10-4 para los Mariachis que rescataron un juego de la serie. Linder Castro tuvo un agridulce debut como abridor con un trabajo de sólo 3.1 entradas en donde permitió cuatro imparables, tres carreras y un cuadrangular además de regalar tres pasaportes, con cinco ponches. La derrota fue para Jorge Rondón que relevó a Linder Castro y no pudo mantener el empate, los Rieleros tendrán un día de descanso antes de entrar a su siguiente serie que será en casa cuando reciban a los Toros de Tijuana el próximo martes a las 19:30 horas.

