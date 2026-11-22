Clarisa Anell Soto Agencia Reforma

CDMX. – La mexicana María Vargas destacó durante la competencia de trajes nacionales de Miss Universo 2026, celebrada este sábado en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, donde recibió aplausos del público con una creación inspirada en los flamencos y humedales de la península de Yucatán.

Originaria de Zapopan, Jalisco, la representante nacional lució Imperio rosa, diseño del jalisciense Joel Guadalupe García que busca resaltar la biodiversidad mexicana mediante tonalidades rosas y pastel.

El vestuario incluye un corsé ajustado con transparencias y pedrería, además de un monumental tocado circular que se extiende sobre la espalda, enmarcado por dos figuras de flamencos. También incorpora plumas que cuelgan de los brazos y detalles brillantes en los tacones.

“Cuando sus alas se despliegan, no es simplemente un flamenco tomando vuelo… es todo México diciendo al mundo: Esta es mi tierra. Esta es mi belleza. Esta es mi alma”, expresó el diseñador en redes sociales.

La jornada también estuvo marcada por los abucheos dirigidos a Danielle Yablonka, representante de Israel, durante su presentación.

La modelo desfiló con un atuendo inspirado en el patrimonio histórico, los avances agrícolas y la arquitectura de Jerusalén. La pieza llevaba la palabra Peace (paz). Pese a las reacciones del público, Yablonka mantuvo la compostura y continuó su recorrido.

Tras la competencia de trajes nacionales, las 116 participantes desfilarán en traje de baño este domingo 22 de noviembre. La ganadora de Miss Universo 2026 será anunciada el martes 24.