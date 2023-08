Iris Velázquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO 05-Aug-2023 .-Tras intensa búsqueda, María Fernanda Sánchez Castañeda, una estudiante mexicana de 24 años desaparecida en Berlín, Alemania, fue hallada muerta.

Desde el pasado sábado 22 de julio, sus familiares y amigos dejaron de tener noticias de ella.

¿QUIÉN ERA MAFF?

Sus seres queridos la llamaban Marifer, Maff o Maffy. Egresó del Tec de Monterrey y se encontraba en Berlín para realizar estudios de maestría en Nuevos Medios en la Universidad de Europa.

Alegre y talentosa

Originaria del Estado de México, cursó sus estudios en el Tec de Monterrey en Querétaro, donde se graduó de la licenciatura en Comunicación y Medios Digitales.

Su prima Ailyn Manjarrez la describió como «muy alegre y talentosa».

«Es una niña muy alegre, de esa alegría que contagia con todos a su alrededor. Es amante del arte, en cualquiera de sus formas, fotografía, cine, pero en especial, la música, le encanta cantar y expresarse a través de esto», dijo en una declaración a REFORMA.

EL DÍA DE SU DESAPARICIÓN

Antonia Angel, una de sus amigas de la maestría, contó al periódico Berliner Zeitung que la última vez que vio a Maff fue la noche de viernes 21 de julio, cuando fueron a una fiesta.

Dijo que «todo parecía estar bien», y habían planeado verse al día siguiente para unirse a una celebración del Pride. Pero, por la tarde del sábado, les avisó que no iría porque tenía «demasiadas tareas por hacer».

Según una ficha de búsqueda difundida por la Policía local, Sánchez dejó su departamento ubicado en la calle Büchnerweg, en el barrio de Adlershof, del distrito berlinés Treptow-Köpenick, «y nunca regresó».

Los agentes policiales ingresaron a su departamento el lunes 24 de julio, donde encontraron sus pertenencias, incluido su celular y su laptop abierta.

Antonia y otras amigas alertaron a la Policía sobre la desaparición de la joven, pero no siempre tuvieron buenas experiencias, pues muchas veces se negaron a escucharlas o recibir las llamadas.

«Eran un poco hostiles, tal vez porque sólo somos estudiantes de 20 años o porque no hablamos alemán», sostuvo.

Entre la búsqueda y esperanza

Carteles con el rostro de la mexicana María Fernanda Sánchez colgaron de los postes de luz, en los vagones del metro, en las calles y en restaurantes de Berlín.

Amigos, familiares y miembros de colectivos de la comunidad mexicana emprendieron una intensa movilización. Algunos de sus familiares, incluidos sus padres, se trasladaron a esa nación.

Este jueves 3 de agosto, más de 100 personas se reunieron cerca del departamento de Sánchez para buscarla en parques, lagos y cuerpos de agua cercanos, de acuerdo con el Berliner Zeitung.

El hallazgo

El cuerpo de la mexicana María Fernanda Sánchez fue hallado este 5 de agosto en un canal de Berlín, informaron autoridades.

«Alrededor de las 3:50 p. m. (hora local), un transeúnte notó el cuerpo flotando en el canal Teltow cerca del puente Altglienicker y alertó a la Policía y a los Bomberos.

«De acuerdo con el conocimiento actual, no se puede asumir ninguna culpa de terceros. Las investigaciones de la policía criminal están en curso», indicó la Policía de Berlín.