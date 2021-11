Persiste la deuda social hacia el sector de las personas con discapacidad por parte de la autoridad estatal, luego de que fueron sacados de circulación los camiones adaptados de la Línea Express, por lo que ahora este sector tiene problemas para poder trasladarse a sus actividades cotidianas, señaló la presidenta del Consejo Estatal de Personas con Discapacidad, María Guadalupe Martínez Trinidad.

La representante del CEPDIS afirmó que la situación para este sector está cada vez más difícil en cuestión del transporte, luego de que la Coordinación de Movilidad retiró de circulación los camiones adaptados que eran para las personas con discapacidad mediante las rutas que ofrecían para trasladarse a distintos puntos de la ciudad. “Ahora que entraron camiones nuevos ya no hay esa facilidad para nosotros y sin transporte seguimos batallando”.

En materia de taxis, señaló que también padecen la misma problemática dado que no todos los taxistas están dispuestos a darles el servicio a las personas con discapacidad. “Los taxistas están así como que no nos ven y por no cargar la silla de ruedas o bien por otras circunstancias, se siguen de largo y no nos quieren brindar el servicio”.

Por lo anterior, hizo un atento llamado a la autoridad de la Coordinación de Movilidad para que traten de resolver esta situación e integren más rutas para las personas con discapacidad y que busquen esquemas para que los taxis realmente les apoyen y se haga realidad la integración social de este sector de la población. “Vamos a acercarnos a las autoridades mayores para expresarles nuestro sentir, informarles que necesitamos de su apoyo, que nos hagan parte de la inclusión para poder desenvolvernos más, porque aún con nuestra discapacidad tenemos derecho de muchas cosas”.

En materia de empleo, Martínez Trinidad resaltó que muchas personas con discapacidad siguen sin trabajar a causa de la pandemia y en la actualidad las empresas no les abren las puertas, dado que tienen la gran excusa de decir que son personas vulnerables, por lo que menos los ocupan y tampoco les dan la oportunidad de poder laborar.