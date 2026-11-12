La presidenta municipal de San Francisco de los Romo, Margarita Gallegos Soto, consideró insuficientes los 414.3 millones de pesos contemplados para el municipio en la propuesta de presupuesto de 2027, pese a que representan un incremento del 8.6% respecto al ejercicio anterior. Por ello, confió en que la cancelación del proyecto para crear el municipio número 12 permita recuperar recursos y ampliar las participaciones destinadas a esta demarcación.

Reconoció que la cantidad proyectada no corresponde a lo que originalmente solicitó su administración, por lo que deberá ajustar la planeación financiera y las obras públicas a los recursos que finalmente sean autorizados. Al ser cuestionada sobre si el monto propuesto correspondía a lo solicitado por el Ayuntamiento, Gallegos Soto confirmó que quedó por debajo de las necesidades planteadas, aunque dijo desconocer los criterios mediante los cuales se determinó la distribución presupuestal entre los municipios.

Ante este escenario, manifestó su expectativa de que la decisión de no avanzar, por ahora, con la creación del municipio número 12 genere una redistribución de los recursos que originalmente se habían contemplado para ese proyecto. Explicó que SFR tenía prevista una asignación cercana a los 19 mdp relacionada con la nueva demarcación, por lo que confió en que esos recursos puedan reincorporarse al presupuesto.

Indicó que existe incertidumbre sobre la posibilidad de recuperar esos recursos, pero consideró que, de concretarse, representarían un ingreso adicional que el Ayuntamiento podría distribuir conforme a las necesidades de la población.