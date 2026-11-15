Por Sofía Ramírez

En mi biblioteca personal existe un apartado, grande, por cierto, con casi todos los libros que ha publicado Marco Antonio Campos y este año celebro agregar Tan allá, tan lejos, poemas reunidos de 2016 a 2025, editado por El Tucán de Virginia y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Como siempre, Marco Antonio Campos me ha alegrado el mundo.

Sin fecha precisa, sé que a Marco Antonio lo conocí en Guanajuato, bailando danzón en La Dama de las Camelias, y desde entonces, como siempre, bailamos de pura felicidad cuando nuestras voces se encuentran a distancia o cuando recorremos calles de ciudades compartidas, cuando celebramos la vida y cuando somos felices nomás por joder. Así, por más de treinta años, o quizá por siempre, porque yo no concibo otro mundo sin su compañía. Y sin sus libros, seguro mi vida sería un dislate.

Tan allá, tan lejos es una revelación, como sucede con todos sus libros, que son resplandor de relámpago, música de trenes, canto de pájaro a mitad del parque. Como siempre, los poemas de Marco Antonio están hechos de la materia del hoy y del ayer, pura memoria que también es presente.

En cada página se adivina a Marco Antonio y cada palabra traza la ruta precisa para transitar los caminos que conducen a la poesía que es nostalgia pura, la cartografía del forastero que habita en plenitud esta tierra, a sabiendas de que sólo está de paso, pero que vale la pena beberse hasta el delirio el cuerpo de la mujer amada, el color de la jacaranda y todos los mares y los ríos.

Toda la añoranza con sus certezas está resumida en Tan allá, tan lejos, lo que fue y lo que no, aquello que en el tiempo o la distancia nos abandonó, lo perdido, lo que nunca tuvimos, la búsqueda de una poesía que arrancara el alma, el grito furioso que atestigua que el olvido se lo lleva y lo trae el mar.

Entonces la memoria, desde la memoria surgen las preguntas, saber quién es Campos y dónde el linaje conservó su apellido; cuándo un verano fue todos los veranos que se cubrieron de fantasmas y cómo la madre recogió sus propios pedazos para reconstruirse; cómo superar la pena y cuál es el sentido de seguir viviendo. Y pareciera que en una frase se resumieran todas las respuestas, pero siempre, como siempre, la melancolía, un poco de dolor y recuerdos para que en la niebla resurjan las dudas, otras nuevas, las que nos cuestionan si tenemos abiertos o cerrados los ojos.

Marco Antonio Campos parte de la premisa de que el allá es un sitio lejano al que es imposible viajar porque es trecho sinuoso, siniestro, compuesto de vacíos y ayeres. Pero necesario para explicar, auto explicarse, quiénes somos o lo que fuimos. Él reconoce que sus huellas marcaron territorios cuyo pasaporte siempre fue la literatura y sus hacedores. Si Borges estaba orgulloso de lo que había leído, Marco Antonio lo está por lo que ha caminado, impulsado, como siempre, por lo que ha leído, Yo sólo fui transeúnte en mil ciudades. En Tan allá, tan lejos lo acompañamos por Ciudad de México y todos sus rincones, Real de Catorce, Nauplia, Barcelona, Colima, Viena, Salzburgo, Pisa, Tübingen, Florencia, París, Roma, Bucarest. Cada sitio cuenta su historia, que es la propia y la de todos, una historia enmarcada por el tiempo, ése que, como dice el poeta Francisco Hernández, no se detiene en las fotografías, pero sí en las palabras, en la poesía que es permanencia.

Y así como esas ciudades fueron habitadas por su presencia, Marco Antonio hospeda en su interior, en los pliegues de su corazón, a Neruda, Lorca, Mozart, Novalis, Hölderlin, Rimbaud, Pessoa, Shelley, Byron, Karajan, Trakl, Horacio, Vallejo, Modigliani, Nerval, Ramón López Velarde. Cada huésped le susurra, cuando es conveniente, dónde debe observar, qué es lo que siente, cómo debe decirlo. Cada huésped lo acompaña y sus palabras son su brújula poética.

Tan allá, tan lejos es testimonio y testamento. Marco Antonio Campos tuvo el acierto de estructurar el poemario en cinco partes, las primeras cuatro son testimonio de sus obsesiones: la música, los viajes, los autores, sus inquietudes históricas y sociales, la vida y sus travesías. Por supuesto también se incluyen la infancia, los padres, el amor, la ausencia, la imposibilidad del regreso, la juventud. Evocaciones triste alegres [de] días azules de libertad fugitiva cuando todo es posible, cuando se reconoce la belleza del instante, pero con la felicidad no se especula, aunque nunca la desdicha nos será completa. También es testimonio de búsqueda para reconstruir las relaciones de algunos poetas con sus amadas y a través de poemas-cartas, Marco Antonio intenta explicarse su propia desolación o la incertidumbre de un destino que pudo ser otro, divagar sobre las decisiones de Hamlet para entender las propias. La última parte de este testimonio es el regalo de tres haikús que nos otorga el poeta, de equilibrio preciso entre intensidad y brevedad, que después de leerse se siguen disfrutando.

Los once poemas del apartado V son testamento. Olvido o despedida, pensar desde fuera si las huellas son escritura o silencio, si como Rimbaud somos otro el que fue viajante en tránsito constante. El hoy [que nos] regresa del ayer para pronunciar los nombres propios del yo, Pero lo que se escribe a la intemperie / agua y viento y polvo se lo llevan. Pero se escribe, como siempre, desde los huesos, intensamente, hasta que combustionen. Se escribe para invocar Salzburgo o el Tíber, para escuchar los crujidos de la hojarasca o para presagiar la zozobra. Se escribe para cruzar el puente a pesar de la prohibición, para comprender que la desdicha es menos azar que una tarea. Se escribe siempre, como siempre.

Finalmente, Marco Antonio nos explica, se explica, dialogando con la golondrina quién es Campos, fuerte, impulsivo, solitario melancólico, piadoso a la intemperie, alguien a quien la ternura le sobraba. Y como la golondrina, Viajó, volvió, huyó de tres en nueve, / de tres en tres. Y aunque la vida se alargó de adioses, ambos, poeta y golondrina, siguieron en el vuelo, procurando encontrar todas las respuestas, salvo una: la poesía ¿en verdad salva a alguien? ¿Te ha salvado?

Y yo te digo, Marco Antonio Campos, si me lo preguntas a mí, la tuya, sí, como siempre.