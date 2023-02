Arely Sánchez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Regalar flores y chocolates o casarse está siendo mucho más caro este año, señalaron expertos.

A decir de Federico Martínez, presidente del Consejo Mexicano de la Flor, el precio de las flores cortadas y el de las plantas se ha incrementado 20 por ciento, debido al alza en el precio de los fertilizantes.

También el aumento al salario mínimo representó un impacto en la industria, ya que la nómina y la seguridad social representan hasta el 30 por ciento de los costos para este sector.

«La inflación ha reducido el poder adquisitivo de las personas y ahora el gasto de las familias se enfoca en lo más indispensable, como es comprar la comida», manifestó en el seminario «Impacto económico del Día del Amor y la Amistad».

Alicia Páramo, directora general de la Asociación Nacional de Fabricantes de Chocolates, señaló que dichos productos se han encarecido entre 10 y 12 por ciento este año, ante la alta demanda y la falta de insumos, sobre todo empaques.

«Los chocolates no se dejaron de vender nunca durante la pandemia. El chocolate estuvo presente para el estrés por el encierro», expuso.

Kitzia Morales, presidenta de The International Association of Destination Wedding Professionals, comentó que, en México, las bodas se encarecieron hasta 30 por ciento en comparación con 2019.