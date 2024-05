Humberto Martínez Guerra, presidente de Sí Por México en Aguascalientes, señaló que la marcha por la democracia programada para el 19 de mayo tiene como objetivo asegurar que nadie se quede sin votar el próximo 2 de junio. La marcha partirá desde la calle Madero hacia la Plaza de la Patria.

Advirtió que el país enfrenta circunstancias adversas debido a la violencia y al alto número de homicidios vinculados a la operación criminal, además de áreas controladas por la delincuencia organizada.

Subrayó que la población debe enviar un mensaje a quienes gobiernan, demostrando que la sociedad está atenta, despierta y activa para mejorar las condiciones del país para las futuras generaciones.

Martínez Guerra indicó que se deben valorar aspectos como la tranquilidad, la libertad, la democracia y las instituciones que protegen a la vejez, a las personas enfermas y a la niñez. “La sociedad debe reaccionar ante lo que está a la vista de todos y no puede ocultarse, como los jóvenes desaparecidos y obras monumentales que no sirven a los mexicanos”, consideró.

Explicó que la apatía de algunos ciudadanos se origina en experiencias pasadas, cuando la gente participaba en elecciones y no veía resultados, en una época en que el gobierno controlaba el sistema electoral y el voto no era efectivo.

Resaltó que actualmente existe la solidez de un organismo como el Instituto Nacional Electoral, que garantiza que cada voto cuente y pueda definir el resultado de las elecciones, lo cual hace esencial la participación ciudadana en los próximos comicios.

El líder empresarial afirmó que las personas tienen la obligación de influir en la política, participando en la toma de decisiones y en los procesos electorales.