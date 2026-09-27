Estudiantes de la Escuela Normal Rural “Justo Sierra Méndez”, de Cañada Honda, realizaron una marcha y manifestación para exigir justicia por los 43 normalistas de Ayotzinapa, al cumplirse 12 años de su desaparición, además de denunciar lo que calificaron como actos de hostigamiento por parte de autoridades estatales.

Durante la jornada, integrantes de la comunidad estudiantil recordaron que las escuelas normales rurales mantienen una organización colectiva vinculada con las necesidades de las comunidades donde se forman los futuros docentes y señalaron que la movilización forma parte de las acciones que cada año realizan para mantener vigente la exigencia de esclarecimiento del caso Ayotzinapa.

En un posicionamiento difundido por la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, la representación estudiantil de Cañada Honda informó que, alrededor de las 12:00 horas, un helicóptero de la Policía Estatal realizó recorridos en las inmediaciones del área asistencial de la Normal Rural “Justo Sierra Méndez”.

Las estudiantes interpretaron la presencia de la aeronave como un acto de vigilancia e intimidación, particularmente en un contexto en el que, señalaron, se ha solicitado el respeto a la organización interna de la institución.

Entre sus demandas incluyeron el respeto a la organización interna de la escuela, el cumplimiento de los acuerdos establecidos en la minuta, el respeto a la libre manifestación estudiantil y el cese de cualquier acto que consideren intimidatorio hacia la comunidad normalista.

Durante el pronunciamiento, señalaron que la movilización no se limita a recordar a los 43 jóvenes, sino que también busca visibilizar a las miles de personas desaparecidas en México y expresar solidaridad con sus familias y con los colectivos de madres buscadoras.

Las normalistas concluyeron sus intervenciones con la exigencia de que se mantenga la búsqueda de los estudiantes desaparecidos y que se esclarezcan los hechos ocurridos hace 12 años en Guerrero.