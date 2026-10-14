Nadia Rosales, Jorge Ricardo y Abel Barajas Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- En una marcha multitudinaria, un desfile de batas blancas de trabajadores del IMSS copó Paseo de la Reforma hasta las oficinas centrales del IMSS para demandar aumento salarial del 10 por ciento y protestar por lo que calificaron como una crisis en sistema de salud que se refleja en la falta de presupuesto, medicamentos, materiales, plazas y mejores sueldos.

Para este miércoles está programada una consulta sindical en todos los hospitales del País para decidir sobre la propuesta del IMSS de un aumento salarial del 2.9 por ciento sobre su salario y 3.9 en apoyo a prestaciones (6.8 por ciento).

Los trabajadores inconformes que marcharon ayer, convocaron a crear comités de vigilancia para evitar manipulación o resultados fraudulentos.

Líderes de la marcha dieron lectura a un pliego petitorio de 10 puntos como el aumento salarial, abasto de materiales, revisión del régimen de jubilaciones y pensiones, así como un mayor presupuesto para el sector salud.

«Los trabajadores señalamos que las exigencias de atender a más pacientes y en menos tiempo, afectan tanto a las condiciones laborales como a la calidad y oportunidad de los servicios médicos», expuso América Barragán, enfermera de Jalisco adscrita a la Sección 3 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

Para hoy nuevamente se tienen programadas marchas y bloqueos de trabajadores del IMSS en todo el País.