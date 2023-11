Claudia Guerrero y Natalia Vitela Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La caravana Acuérdate de Acapulco llegó ayer a la Ciudad de México luego de sortear obstáculos para llegar al Zócalo capitalino y demandar al Gobierno federal un fondo de 300 mil millones de pesos para la reconstrucción del puerto y de los otros 46 municipios afectados por el huracán «Otis».

«Necesitamos que haya un apoyo decidido, porque nuestros paisanos se están muriendo de sed y de hambre. Venimos porque no se quiere asignar absolutamente ni un peso siquiera en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2024, es lamentable y criminal que se pretenda dejar sin un solo peso a Acapulco y los 46 municipios afectados», aseguró Ramiro Solorio, enlace de la dirigencia del PAN en Acapulco, y uno de los dirigentes que encabezó la caravana.

Los manifestantes denunciaron que desde que ingresaron a la Ciudad de México con rumbo al Zócalo les pusieron vallas y que cuando iban pasando por Avenida Reforma quisieron desviarlos, en tanto, que ya llegando al Hemiciclo a Juárez hubo un bloqueo total con una grúa y dos camionetas de Tránsito de la Secretaría de Seguridad de la CDMX.

Ante esto, los menos de 100 damnificados dejaron sus automóviles sobre Avenida Juárez, frente a Bellas Artes, e ingresaron caminando por la calle de Madero con rumbo al Zócalo. Sin embargo, al final el contingente se arrepintió y decidió no llegar a la plancha.

Los manifestantes se dispersaron para ir a buscar sus vehículos, pues aseguraron que las grúas estaban llevándoselos.

«Quien pregona que hay libertad de expresión y de manifestación se ha demostrado una vez más que es falso», afirmó Solorio, quien reprochó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador no haya ido a recorrer ninguna colonia de Acapulco.

Solorio aseguró que el Gobierno pretende invisibilizar la tragedia que está viviendo en Acapulco, la cual ya alcanza una emergencia sanitaria que quiere minimizarse y que está provocando enfermedades.

Evodio Velázquez, ex Alcalde de Acapulco, quien también encabezó la caravana, dijo que ésta fue recibida en la CDMX con patrullas porque quieren intimidarla.

Denunció que no se le ha dado de comer ni a la mitad de las familias de Acapulco y que no hay todavía luz en la totalidad el puerto ni agua potable, además de que las calles y carreteras están aún destruidas.

«Se va a agudizar la violencia, la inseguridad», advirtió.

Los manifestantes llegaron alrededor de las 19:00 horas a la plancha del Zócalo donde instalaron casas de campaña frente a Palacio Nacional.

Los organizaron informaron que intentarán entregar hoy al Presidente un documento en el que se demanda 300 mil millones de pesos para rehabilitar Acapulco.

«Vamos a estar en la mañanera entregando el documento que queríamos entregar hoy (ayer)», indicó Evodio Velázquez.

«Nuestro planteamiento es serio y responsable».

Además tienen contemplado acudir al Senado donde serán recibidos a las 9:30 horas por integrantes de la Comisión de Turismo.

«También estamos solicitando en (Cámara de) Diputados que nos puedan atender los diferentes grupos parlamentarios», indicó.