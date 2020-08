Mario Rivera Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-En pleno semáforo naranja con alerta en la Ciudad de México, grupos de mujeres se manifiestan en el Zócalo de la Ciudad de México por el fallo de la Corte contra la despenalización del aborto en Veracruz.

Las manifestantes empezaron a congregarse alrededor de las 10:30 horas en el Monumento a la Revolución y de ahí avanzaron por Avenida Juárez.

En esta vialidad, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, del grupo Atenea, detuvieron su paso, pero con forcejeos lograron romper el cerco policiaco.

La marcha “Oleada marea verde por Veracruz” fue convocada para protestar en contra de la resolución que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el proyecto que favorecería que las mujeres veracruzanas ejercieran su derecho al aborto legal.

“Colectiva Resistencia Anarkojurásica”, “Ni una menos Ciudad de México”, “Mujeres de la Periferia para la Periferia” y “Colectivo Kaos” se enlista entre las convocantes a la movilización.

Tras clausurar de forma simbólica la puerta principal de la SCJN, se dirigieron a la Plancha del Zócalo por 20 de Noviembre.

Ahí, alcanzaron a romper los vidrios del edificio de Gobierno. Los agentes, en tanto, rociaron un poco de gas lacrimógeno.

“¡Abajo el patriarcado, se va a caer, se va a caer. Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer!” y “¡La policia no me cuida, me cuidan mis amigas!”, son algunas de las consignas.

Las inconformes realizaron pintas en la plancha de la Plaza de la Constitución y quemaron objetos.

“¡Aborto sí, aborto no, eso lo decido yo!”, “¡Somos malas, podemos ser peores!” y “Y la maldad, y la maldad, y la maldad es feminista!”, gritaron.

