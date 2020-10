Las Agrupaciones Unidas del Gremio Taxista del estado de Aguascalientes confirmaron su participación en la manifestación pacífica del Movimiento Nacional Taxista que se realizará el proximo 12 de octubre en contra de las aplicaciones, porque desafortunadamente las autoridades no han sabido contener a todos esos vehículos que prestan el servicio de manera irregular.

Óscar Romo Delgado, dirigente de la AUGTEA, aseveró que las autoridades de transporte y movilidad son rápidas para sancionar a los taxistas y se ha tratado de ser tolerante frente a la inactividad gubernamental para frenar a esos grupos que incursionan sin contar concesiones ni plataformas, poniendo en riesgo a los pasajeros que aceptan ese servicio al cobrarse más barato.

Indicó que en los siguientes días se definirá si la participación de la manifestación vehicular por la ciudad se realiza de manera interna en Aguascalientes o se deciden trasladarse a la ciudad de México para sumarse a la protesta del Movimiento Nacional Taxista, para hacer evidente la problemática que amenaza a este gremio.

El presidente de la AUGTEA apuntó que en las ocasiones en que ha sido posible reunirse con las autoridades de primer nivel se les ha compartido esta realidad que debe ser modificada y ponerse orden en esos grupos que actúan fuera de la ley.

Agregó que la lucha de los taxistas hacia las aplicaciones es porque las autoridades no les cobran impuestos a esos grupos, tampoco les exigen los pagos establecidos en la Ley Estatal de Movilidad que establece un cobro de 1.5% por cada servicio que se presta a la ciudadanía, eso no ha sido declarado ni pagado, las aplicaciones operan fuera de la ley y ni actúan en contra de ellos.

“Esa situación no favorece a los taxistas y por eso es tiempo de quitar el silencio y hablar fuerte porque la afluencia de vehículos ilegales va en ascenso, lo que es evidencia de que las autoridades competentes no han intervenido en el asunto para controlarlo y regularlo”.

Finalmente, Óscar Romo Delgado sostuvo que por esa razón las agrupaciones reflexionan las mejores acciones y se espera que pudiera haber un nuevo acercamiento con la autoridad para el diseño de estrategias para contener a todos esos grupos infractores de la ley.