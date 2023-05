“MARCEL, LA CONCHA CON ZAPATOS” (“MARCEL, THE SHELL WITH SHOES ON”) – AMAZON PRIME VIDEO

Este proyecto, que logró una postulación al Óscar de este año en la categoría de Mejor Película Animada, es un ejemplo de la obstinación que poseyó a su director, Dean Fleischer-Camp, por expandir su corto de tres minutos a un largometraje, primero evolucionando en una serie de videos para YouTube y posteriormente en este filme que busca conmover a través de la humildad que detenta la diminuta pero elocuente conchita de mar antropomórfica llamada Marcel, quien detenta toda la narrativa de la cinta al ser ella quien dicte los procesos argumentales que se concatenan a modo de viñetas y son registrados por un humano (el mismo Camp mediante voz en off) en forma de un falso documental. La trama, por ende, es muy sencilla: Dean, en su rol de cineasta (ausente de todo cuadro para ser el narrador y observador omnisciente del relato), renta una casa en Los Ángeles solo para descubrir que está habitada por Marcel (voz de Jenny Slate) y su abuela Connie (la melodiosa voz de Isabella Rossellini). Al conocerlos, decide realizar un documental sobre ellos, teniendo como punto focal a Marcel y sus constantes reflexiones y filosofía sobre la vida, así como sus ansiedades y esperanzas al encarar un mundo mucho más grande que él, que va descubriendo día a día con humor y melancolía. Cuando Dean sube su material a la red, surge también una penetrante popularidad que asombra a Marcel pero irrita a Connie, quien sirve de conducto para que la cinta nos refiera también su perspectiva sobre la pérdida, la soledad y las comunidades que creamos para nosotros mismos en aras de la evasión social y cultural. Básicamente, la cinta pretende amarrar todos sus puntos dramáticos mediante los pequeños milagros que representan las sabias y, en momentos, poéticas palabras de Marcel, quien en su inocencia o ingenuidad evidencia la naturaleza tóxica o monomaniaca de quienes habitamos un mundo que dejó de ser hermoso para quienes solo buscan localizar la belleza en pantallas de cristal líquido, pero el recurso termina por encontrar un punto de quiebre cuando ello no basta para sostener toda la narrativa y, poco a poco, la cuidadosa y muy estética mirada del director comienza a diluirse en lo que gradualmente va mutando en admoniciones y pérdida de credibilidad. La animación de Kirsten Lepore es muy correcta en cuanto a la adherencia orgánica entre la conchita de mar y su interlocutor humano, pero una vez superado el encanto que ello produce, se traban en un ciclo repetitivo donde es demasiada la confianza que el cineasta le otorga al aura sensible de su filme y se va sofocando con lentitud. “Marcel, La Concha Con Zapatos”, como personaje, es un encanto y varias de sus palabras aún resuenan en su servidor, pero como cine no logra mantenerse a flote en una marea de ideas y reflexiones que no encuentran su ancla temática.

“CLOSE” – MUBI

Léo (Eden Dambrine) y Rémi (Gustav De Waele) son dos jovencitos de 13 años que comparten una profunda amistad, la cual es incomprendida e incluso rechazada por su nuevo ambiente en el primer año de la secundaria, lo que comienza a dañar la autoestima de Léo produciendo un alejamiento entre ambos que generará una consecuencia dramática.

La película inicia como una oda a la delicada amistad casi de ensueño que ambos tienen en un contexto bucólico, donde Léo trabaja junto a su familia de agricultores en bellos campos floridos y multicolores, mientras que Rémi vive en un contexto estable con unos padres amorosos y una casa cálida y grande. Para después, evoluciona en un estudio sobre el destructivo impacto en los conceptos de masculinidad que rigen a la Generación Z a través de sus abrumadores constructos culturales y sociales de heteronormatividad que hacen añicos a cualquier individuo(a) que consideren diferente, tal cual se manifiesta en redes sociales y videos virales, donde ni siquiera un ser de fantasía como “La Sirenita” en su iteración de carne y hueso sale indemne. El director belga, Lukas Dhont, va hilando con inteligencia y emancipación a las contemplaciones blandengues de los dramas hollywoodenses o los latiguillos preciosistas hechos para festivales, las consecuencias de una amistad tan profunda como la de los protagonistas para bien y para mal, trastornando el orden emocional de ambos cuando se produce el distanciamiento y confrontando las ondas de choque en las que se erigen. La subsecuente relación de Léo con la madre de Rémi, en relación a la culpa que el chiquillo posee ante la insalvable situación que se produce con su compañero, es devastadora, hasta que el director decide comenzar un proceso de resolución que hacia el tercer acto da cabida a los momentos “mágicos” y algo ñoños, cuando la realidad narrativa iba imponiéndose. Aun así, “Close” es un filme de hermosa factura dramática y visual que le habla a cualquiera que sepa de unión con otra persona no consanguínea que haya sido un alma gemela, no carnal sino emocional, con la que se puede enfrentar el mundo. Es decir, un gran amigo(a).

