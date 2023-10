Marcan diferencia en miles de vidas

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia ha demostrado un compromiso excepcional con la comunidad de Aguascalientes durante este primer año de la administración estatal, manteniendo un enfoque integral “hacia la salud, el bienestar y la felicidad de los ciudadanos” que ha marcado una diferencia palpable en la vida de miles de personas, así lo consideró su presidenta, Aurora Jiménez Esquivel.

Comentó que uno de los logros más destacados del DIF Estatal ha sido la expansión y mejora de los servicios en el Centro de Rehabilitación e Integración Social, que este año amplió su horario de atención, pasando de ofrecer servicios sólo en horas del mediodía a hacerlo prácticamente durante todo el día. Gracias a esta ampliación, se proporcionaron más de 24 mil consultas médicas, dentales, optometristas y de nutrición, además de 620 mil terapias de rehabilitación.

Además, expresó que la entidad también se ha dedicado a llegar a las comunidades más alejadas mediante 44 brigadas médicas, llevando atención en salud a áreas donde anteriormente no se había arribado. Aurora Jiménez también enfatizó el apoyo a los adultos mayores a través de iniciativas como la Casa del Abuelo y el Centro Gerontológico, donde se brinda atención integral a más de 1,200 personas al mes con programas que no sólo proporcionan comida caliente y atención médica, sino que también ofrecen talleres y actividades recreativas.

Adicionalmente, la presidenta del DIF Estatal informó que se han implementado operativos nocturnos para atender a las personas en situación de calle, cuyos esfuerzos no se limitan sólo a proporcionar refugio temporal, sino que también se centran en la reintegración a la sociedad, mediante un enfoque humano y compasivo que ha marcado la diferencia para 729 personas este año.

NIÑAS Y NIÑOS. Aurora Jiménez estableció asimismo que han puesto un énfasis en la alimentación de los niños a través de 192 comedores escolares y comunitarios, ofreciendo desayunos nutritivos y calientes. En cuanto a la adopción de menores, expresó que han llevado a cabo 19 este año, cuyos procesos se manejan con extrema delicadeza y cuidado, asegurando que los niños sean colocados en hogares donde recibirán amor, cuidado y apoyo.