José Antonio “N” fue vinculado a proceso por el delito de fraude, acusado de obtener 600 mil pesos mediante la cesión de maquinaria que presuntamente no le pertenecía a la empresa de la que era socio.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, los hechos se remontan al 3 de mayo de 2021, cuando el imputado habría celebrado un contrato de cesión onerosa sobre diversa maquinaria.

La víctima habría entregado 600 mil pesos en efectivo bajo la creencia de que la empresa representada por José Antonio “N” era propietaria de los bienes. Sin embargo, las indagatorias señalan que el acusado supuestamente sabía que el equipo tenía otra propietaria.

La Fiscalía estableció que, antes de realizar la operación, José Antonio “N” había celebrado con la legítima dueña un contrato de arrendamiento sobre esa misma maquinaria.

Tras la denuncia y la integración de la carpeta de investigación, el Ministerio Público presentó los datos de prueba ante un Juez de Control, quien resolvió vincularlo a proceso.

Como medidas cautelares, el imputado tiene prohibido salir del país y de la localidad donde reside o del territorio fijado por el juez. También deberá abstenerse de acudir a determinadas reuniones y de acercarse o comunicarse con ciertas personas, conforme a lo establecido por la autoridad judicial.

El plazo para el cierre de la investigación complementaria fue fijado en dos meses.