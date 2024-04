El reconocido cantautor español Manuel Carrasco deleitó a sus seguidores con un vibrante concierto en el Foro de las Estrellas, en el corazón de la Feria Nacional de San Marcos. Con una afluencia moderada, el evento ofreció un ambiente íntimo que Carrasco supo aprovechar para conectar de manera especial con su público.

El artista subió al escenario luciendo un traje blanco adornado con flecos dorados, aportando un toque de elegancia y brillo a la noche. Carrasco interpretó una selección de sus grandes éxitos, incluyendo temas como «Corazón y Flecha» y «Hay que vivir el momento». Canciones como «Quiéreme» y «Ayer noche» también resonaron bajo el cielo de Aguascalientes, arrancando aplausos y coros unánimes de los asistentes.

Durante el evento, Carrasco no solo compartió su música, sino también su afecto por México y, especialmente, por Aguascalientes. «Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, de compartir mi música en este lugar tan especial», dijo el cantante. Hizo referencia a varios aspectos de la cultura local como la Catrina, mostrando su admiración y respeto por las tradiciones de la región. Esta conexión no solo demuestra su preparación sino también su deseo de fusionar su arte con la cultura de sus fans mexicanos.

A pesar de no alcanzar un lleno total, la atmósfera en el Foro de las Estrellas fue cálida y acogedora, con un público entregado que disfrutó cada minuto del concierto. La noche concluyó con promesas de volver y el eco de su música que, sin duda, seguirá resonando en los corazones de quienes estuvieron presentes.