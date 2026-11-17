Noé Magallón

Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco: Miguel Ángel Félix Gallardo nunca dejó de tener dinero. Ni siquiera en prisión, donde mantuvo una capacidad económica que le permitió pagar servicios y conservar privilegios que no estaban al alcance del resto de los internos.

«Todos en la prisión lo sabían y por eso lo respetaban», dijo a MURAL, bajo anonimato, una persona que lo conoció.

En Navidad, por ejemplo, le daba de cenar a las 300 personas privadas de la libertad que hay -por lo menos- en el dormitorio 11 de la Comisaría de Sentenciados, en Puente Grande, al que él pertenecía.

«Él no tomaba cualquier tipo de agua, tenía un enfermero particular, era muy espléndido. Regalaba chocolates, regalaba cosas, sombreros, a los notificadores», sostuvo la fuente.

Y nunca estaba solo. Siempre se le veía acompañado de dos o tres personas que fungían como sus «secretarios particulares».

Cuando su hijo lo visitaba, los custodios le ayudaban a cargar las cosas que ingresaba y, a cambio, recibían 500 pesos de propina.

Aunque las autoridades aseguraron inmuebles relacionados con el «Jefe de Jefes», distintas resoluciones judiciales ordenaron devolver propiedades a él y a sus familiares, al no acreditarse que hubieran sido adquiridas con recursos del narcotráfico.

Las carencias que enfrenta Puente Grande no parecían afectar al capo, fallecido el lunes pasado. Si no había ambulancias disponibles en el complejo penitenciario, conseguían una unidad del Servicio de Atención Médica de Urgencias para trasladarlo a hospitales.

Félix Gallardo nunca tuvo las limitaciones que enfrenta el resto de los internos, como la atención de enfermeros, médicos u otros servidores públicos de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social.

«No era por el peligro que representaba», insistieron las fuentes, «sino por el dinero que tenía. Siempre recibió ese trato».

El capo sabía que el dinero y las relaciones también construyen lealtades. En pleno apogeo de su carrera criminal, según ha documentado Grupo REFORMA, mantenía una importante red de complicidades.

En el dormitorio 11 lo van a extrañar. Ya no tendrán la cena de tres tiempos a la que estaban acostumbrados cada Navidad: carne, sopa y postre.