Las asociaciones transportistas mantendrán el paro en el traslado de mercancías iniciado este lunes hasta que sus dirigencias nacionales alcancen un acuerdo con la Secretaría de Gobernación, informó Roberto Díaz Ruiz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Autotransporte de Carga (CANACAR) en Aguascalientes.

La manifestación generó circulación lenta en la puerta de acceso sur, en la carretera federal 45, donde las unidades de carga ocuparon un carril por sentido de circulación. Los transportistas aclararon que la movilización es pacífica y no contempla bloqueos carreteros, por lo que el tránsito se mantiene abierto, aunque con algunas afectaciones.

Díaz Ruiz explicó que la protesta responde principalmente a las condiciones de inseguridad en las carreteras del país, así como a las deficiencias en infraestructura y a las preocupaciones del sector por las medidas fiscales previstas para 2027.

Entre los planteamientos destaca el relacionado con los estímulos fiscales por el pago de casetas. El dirigente señaló que, en lugar de reducir el incentivo de 300 a 250 millones de pesos, como está contemplado, los transportistas solicitan incrementarlo a 420 millones de pesos por empresa, monto que consideran necesario para responder a sus costos de operación.

Advirtió que las condiciones actuales del incentivo también generan preocupación, pues, según explicó, cuando una empresa rebasa el límite autorizado pierde el beneficio y debe cubrir el cobro correspondiente de manera retroactiva, lo que representa una penalización adicional.

No obstante, subrayó que la principal preocupación de los transportistas continúa siendo la inseguridad carretera, debido a los asaltos cada vez más violentos, el robo de unidades y las agresiones contra operadores.

Las asociaciones señalaron que el paro se mantendrá de manera voluntaria e indefinida hasta que se atiendan sus demandas a nivel nacional.