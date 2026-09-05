El uso de teléfonos celulares continúa restringido en las aulas de Aguascalientes. La medida, vigente desde noviembre de 2025, establece que los estudiantes que lleven estos dispositivos deberán mantenerlos apagados o depositarlos en los espacios designados por cada plantel para su resguardo.

Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, director general del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), explicó que la disposición forma parte de las acciones para regular el uso de aparatos electrónicos durante las actividades académicas. Señaló que, después de la pandemia, los celulares adquirieron una presencia mayor como herramientas de comunicación entre los jóvenes, aunque también redujeron, en algunos casos, la interacción directa entre compañeros.

Las escuelas desarrollan actividades para fortalecer la comunicación cara a cara y la convivencia entre los alumnos. Durante las clases, los teléfonos deben permanecer apagados o bajo resguardo, de acuerdo con los criterios establecidos por cada institución.

La medida busca favorecer la atención del alumnado y generar condiciones para una convivencia escolar sana, pacífica y libre de violencia.

Gutiérrez Reynoso añadió que Aguascalientes participa en espacios nacionales de coordinación y análisis sobre el uso de celulares en las escuelas. En estas reuniones se comparten avances y evaluaciones del protocolo aplicado en la entidad. La disposición continuará vigente durante el ciclo escolar actual en cada plantel.