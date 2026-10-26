La presencia del gusano barrenador del ganado mantiene en alerta a los productores pecuarios de Jesús María, donde se han registrado 35 casos desde el inicio de la problemática, principalmente en comunidades de la zona poniente, en los límites con Calvillo, informó José Guadalupe Valtierra Pérez, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario y Rural del municipio.

El funcionario reconoció que la plaga afecta a Jesús María y señaló que, durante recorridos por zonas ganaderas, constató la presencia de animales infectados. Estimó que alrededor de 20 productores ganaderos podrían haberse visto afectados, aunque precisó que se trata de propietarios con hatos de considerable tamaño. Advirtió que la situación requiere mantener la vigilancia y reforzar las medidas sanitarias para evitar que la infestación se extienda.

Informó que en Jesús María se mantenían entre seis y ocho casos activos, principalmente en las comunidades de Venadero, Tapias Viejas y Milpillas, ubicadas en la zona poniente del municipio. Ante esta situación, el Gobierno Municipal, a través de la SEDAR y en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (SEDRAE) del estado, implementó acciones de prevención, capacitación y entrega de paquetes zoosanitarios a los productores, destinados a apoyar la atención de los animales afectados.

Añadió que también se cuenta con el acompañamiento de personal técnico y veterinario para orientar a los ganaderos. Asimismo, indicó que se han recibido solicitudes de apoyo de productores de localidades como Cañada del Rodeo y El Pedernal, quienes requieren materiales para atender a sus animales.

El titular de la SEDAR sostuvo que la participación de los ganaderos es fundamental para contener la propagación de la plaga. Por ello, pidió mantener una vigilancia permanente y acercarse a las autoridades ante cualquier sospecha.