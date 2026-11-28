Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Por dos votos contra uno, en comisiones, el INE aprobó mantener la medición de la sobrerepresentación por partido, no por coalición.

Los consejeros Norma de la Cruz y Arturo Chávez rechazaron la propuesta de su homólogo Arturo Castillo para aplicar un criterio adicional para lograr un mejor equilibrio entre votos y escaños.

Sin embargo, por mayoría la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto sí avaló un candado para evitar que los partidos se transfieran militantes.

El lunes, estas decisiones serán discutidas por los 10 consejeros en sesión del Consejo General.

Durante la sesión de la Comisión, los partidos de Oposición insistieron en que el INE tomara medidas ante una norma que está rebasada y lo único que ha provocado en cada elección es una mayor distorsión de la representación en la Cámara de Diputados.

Castillo afirmó que él no podía leer «coalición» donde dice partido, como han pedido institutos políticos y expertos electorales.

Sin embargo, reconoció que era necesario ampliar los criterios para evitar la sobrerepresentación de una coalición, por lo que propuso un mecanismo para determinar a qué partido deberán contabilizarse los triunfos de mayoría relativa, exclusivamente para verificación de las mismas.

«A cada partido político se debe tomar en cuenta primero el criterio de fuerza electoral efectiva. ¿Esto qué quiere decir? Que si un distrito electoral la coalición ‘N’ ganó y el partido político que obtuvo mayor cantidad de votos dentro de esa coalición tiene más votos por sí solo, ese triunfo se le contabiliza a ese partido con votos.

«No importa de dónde venga el candidato, no importa en qué fracción parlamentaria vaya terminada. Esto lo que nos permite reflejar cuál es el apoyo real del partido contra cuál debe ser su representación parlamentaria real», expuso.

Mientras que en aquellos distritos donde no se presente este supuesto se aplicará el mecanismo actual de afiliación efectiva.

Chávez afirmó que el INE no es el Congreso, por lo que no tiene la facultad para legislar, y debe respetar la literalidad de la norma.

«Yo entiendo que hay muchas lecturas, pero como viene el proyecto es adecuado a una realidad política establecida, en un sistema mixto de representación. Si todo fuera representación proporcional en la Cámara de diputados, sus argumentos son absolutamente válidos, pero estamos hablando de un sistema mixto», argumentó.

El representante del PAN, Víctor Hugo Sondón, le recriminó al también ex funcionario del Gobierno federal, optar por una «lectura oficialista».