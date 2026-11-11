Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO:

A 16 días de la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE, los consejeros electorales aún no definen si removerán a todos los directivos nombrados por la sonorense, señalada por sus vínculos con el proveedor José Alfredo Hernández Casillas.

Aunque en el Instituto se afirma que el número de renuncias ha aumentado, los integrantes del Consejo General optaron por guardar silencio en esta nueva etapa de «colegialidad».

Durante su reunión privada de los martes, los consejeros continuaron evaluando el mecanismo para revisar la permanencia de los 15 integrantes de la Junta General Ejecutiva que aún siguen en sus cargos, ocho de ellos afines a Taddei, así como la de directores de segundo nivel y otros funcionarios designados por la ex presidenta y Hernández Casillas.

Fuera de entrevista, algunos consejeros señalaron que analizan cómo cubrirán las plazas vacantes y que también esperan conocer si llegará o no una nueva presidenta al INE.

Por otro lado, en conferencia de prensa, los consejeros aseguraron que la Auditoría Superior de la Federación no les ha solicitado información y dijeron desconocer si la Fiscalía General de la República ya abrió una carpeta de investigación.

«Entendemos la preocupación, pero finalmente las respuestas de esas investigaciones, cómo se llevan a cabo, cómo se arman esos expedientes, no dependen de nosotros.

«Hemos reiterado nuestra disposición a que, una vez que nos requieran cosas, el Instituto y en todos los niveles estamos listos con la información. También nos gustaría ver resultados más rápidos, pero eso no depende del Instituto», dijo Norma de la Cruz.

Los consejeros reconocieron que la crisis que enfrenta el organismo sí ha afectado la credibilidad que históricamente ha tenido el Instituto.

«¿Nos preocupa la pérdida de confianza que esto pueda generar? Evidentemente nos preocupa.

«Lo que sí le quiero decir a los ciudadanos que desconfían, no sólo están en su derecho de desconfiar, es parte de ser ciudadanos, sino que lleven esa desconfianza a la acción», dijo Uuc-Kib Espadas, quien los llamó a participar como funcionarios de casilla, observadores electorales e incluso representantes de partidos.

Sin embargo, reconoció que la desconfianza desaparecerá hasta que el Instituto entregue buenos resultados.

Martín Faz afirmó que, aunque el INE es una institución muy golpeada, el ánimo de la estructura en los estados es sacar adelante la elección. Incluso, recordó el mensaje que un vocal dirigió a los empleados durante un encuentro en Guadalajara.

«Les dijo: ‘No tienen por qué cargar con decisiones que no tomaron, ni justificar errores que no cometieron. Cuando alguien cuestione al INE, no sientan que tienen la obligación de defender lo indefendible, defiendan su trabajo, defiendan su nombre, los años de esfuerzo, de honestidad y de profesionalismo que hay detrás de cada uno de ustedes’.

«Así que sí hay desazón, pero es gente bien comprometida, porque la confianza también se recupera ahí. Yo volví de esa reunión muy animado de ver ese compromiso institucional. Entonces, estamos en manos de quienes vayan a investigar», añadió.