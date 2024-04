CDMX.- Roberto Gómez Fernández avanza en el proyecto de «Sin Querer Queriendo», una bioserie dedicada a su padre, Roberto Gómez Bolaños. Paralelamente, Florinda Meza, viuda del icónico humorista, planea su estrategia legal contra la producción por uso no autorizado de su imagen y la de Bolaños. A pesar de su interés por un acuerdo que asegure una representación fidedigna de la vida de «Chespirito», sus aproximaciones han sido ignoradas, compartió su abogado Guillermo Pous. Se buscó un acercamiento a través del Indautor sin obtener respuesta de Gómez Fernández, la plataforma Max, Warner Bros. Discovery ni THR3 Media Group.

Meza evalúa acciones legales antes del estreno de la serie, aunque no descarta acciones posteriores por el uso indebido de derechos de imagen o potenciales daños morales relacionados con la narrativa empleada. Pous explicó que los derechos de imagen y biográficos de Gómez Bolaños no fueron heredados específicamente, lo que requiere una regularización antes de la producción, aún pendiente.

La defensa de Meza, recordada por sus papeles de Doña Florinda y La Chimoltrufia, no solo se preocupa por cómo se retratará a Bolaños, sino también por el tratamiento de su propia imagen. Pous señaló la preocupación de Meza por el enfoque comercial de la bioserie, que podría priorizar el sensacionalismo sobre la veracidad de la historia. (Mauricio Ángel/Agencia Reforma)