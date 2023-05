Antonio Baranda y Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de las advertencias del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral federal, el Presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a referirse ayer a los comicios del próximo domingo en el Estado de México y Coahuila.

Durante su conferencia matutina, el Mandatario alertó sobre la posibilidad de que se intensifique una campaña en contra de su Gobierno en los días previos a la jornada electoral del 4 de junio.

«La soberanía no radicaba en el pueblo, sino en estos poderes fácticos, por eso es todo el descontrol y toda la campaña (en contra nuestra). Además, vienen elecciones como las del domingo próximo, le suben el volumen, les puedo garantizar que esta semana va a ser de más ruido porque vienen las elecciones, sobre todo las del Estado de México», señaló.

«Como hay elecciones en el Estado de México, le suben el volumen, pero ya no es el tiempo en que se imponían, ya la máxima de Goebbels no funciona, de repetir muchas veces una mentira para que se convierta en verdad, ya no funciona».

El viernes pasado, el INE y el Tribunal resolvieron que el Jefe del Ejecutivo vulnera la equidad de los comicios de Coahuila y Estado de México, por comentarios que ha hecho en sus mañaneras.

En consecuencia, las máximas autoridades electorales del País ordenaron el retiro de las expresiones vertidas por López Obrador en las que pidió el voto a favor de quienes apoyan las políticas de su Gobierno y apeló a sufragar en contra de sus opositores.

Las autoridades emitieron medidas cautelares para garantizar el cumplimiento de normas legales, ordenando al Presidente no repetir las conductas violatorias.

«Todavía hay algunos que se dejan manipular, pero también eso es parte de la libertad, yo creo que no hay un lugar en el mundo en donde no existan opositores y, sobre todo, si hay democracia, tiene que haber oposición y expresarse, manifestarse», abundó López Obrador.

«Pero, así como ellos defienden un proyecto, porque no es un asunto menor, dicen: ‘A ver, por qué el Presidente contesta, por qué el Presidente se mete a cuestionar a Carmen Aristegui o a Loret de Mola’, es muy sencillo, ellos están defendiendo un proyecto antipopular».

Desde Palacio Nacional, el Presidente afirmó que seguirá defendiendo lo que llama «proyecto de transformación», y volvió a acusar a sus adversarios de fomentar o tolerar prácticas como el racismo, el clasismo y la corrupción.

«Entonces, ¿Cómo no voy a defender el proyecto de transformación? Si es defender a la mayoría del pueblo, ¿Cómo me voy a quedar callado?», argumentó.

«Afortunadamente se está avanzado de manera pacífica, sin violencia. Ahora van a haber ver elecciones el próximo domingo y estoy seguro que todo va transcurrir en paz y la gente va participar libremente».