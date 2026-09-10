Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: De aprobarse por el Congreso, el salario de la Presidenta Claudia Sheinbaum para 2027 será prácticamente el mismo que este año, pero la referencia que marca el tope para las remuneraciones de otros funcionarios aumentará 4 por ciento.

El proyecto de Presupuesto mantiene en alrededor de 2.3 millones de pesos anuales la suma del sueldo base y la compensación garantizada de la Mandataria, mientras que la remuneración anual de referencia pasa de 3.2 millones a 3.3 millones de pesos.

Los anexos de remuneraciones muestran que el sueldo base anual de la Presidenta permanece en unos 636 mil pesos y la compensación garantizada en 1.7 millones, los mismos montos establecidos para este año.

En términos netos, la remuneración anual prevista para Sheinbaum ronda los 2.1 millones de pesos tanto en 2026 como en 2027, mientras que su ingreso ordinario mensual se mantiene en unos 134 mil pesos netos.

La remuneración bruta anual tampoco registra un incremento: se mantiene en alrededor de 2.9 millones de pesos. La variación en el ingreso neto anual es menor a uno por ciento y está relacionada, entre otros componentes, con el ISR calculado para cada ejercicio.

Sin embargo, en el caso de la remuneración anual de referencia de la Presidenta, la cifra sí aumentaría unos 128 mil pesos, al pasar de 3.2 millones a 3.3 millones de pesos, equivalente a un incremento de 4 por ciento.

El monto no corresponde al salario que cobrará Sheinbaum, sino al indicados utilizado para aplicar el límite establecido en el artículo 127 constitucional, según el cual ningún servidor público puede recibir una remuneración mayor a la fijada para la titular del Ejecutivo federal.

El aumento de esa referencia tendrá además efectos sobre las pensiones de servidores públicos alcanzados por la reforma constitucional aprobada este año para terminar con las llamadas «pensiones doradas».

La modificación estableció que las pensiones de ese grupo financiadas con recursos públicos no podrán superar el equivalente a la mitad de la remuneración mensual de la Presidenta de la República.

Al elevarse 4 por ciento la referencia presidencial para 2027, también aumentará el monto máximo que podrán recibir quienes estén sujetos a ese límite.