Por FRANCISCO VARGAS M.

Contento e ilusionado de regresar por segundo año consecutivo a su natal Tijuana, el matador de toros Manolo Juárez «El Poeta», arribará hoy 29 de junio a la Ciudad de México, procedente de Lima, Perú; para hacer el paseíllo el próximo domingo 2 de julio en el ‘Nuevo Toreo’ de Tijuana, compartiendo cartel con Uriel Moreno «El Zapata» y Sebastián Ibelles, y con la presentación del novillero peruano Royer Álvaro; lidiando toros de la ganadería de Fernando de la Mora.

El diestro tijuanense lleva once años viviendo en Perú y es uno de los toreros más relevantes en la escena taurina nacional peruana. En lo que va del presente año, ha participado en 10 corridas de toros, algunas sin muerte y otras con muerte, logrando conquistar la mayoría de los trofeos y escapularios.

Al respecto, mencionó: «Tengo 16 festejos por delante y todavía se están cerrando otros. Es una temporada que pinta bien. En enero de este año, regresé a Tetepango después de triunfar en agosto del año pasado. Indulté al cuarto toro que correspondía a Antonio Romero, llamado ‘Hojalatero’ de la ganadería Los González. Me había pegado un arropón a porta gayola y me quedé a torearlo muy a gusto hasta indultarlo».

Agregó: «Cada vez que vengo a mi país, tengo la oportunidad de torear y triunfar en las corridas que he tenido. Es algo muy bonito que me sigan llamando, pues es como abrir una ventana. Aunque la puerta aún no se abre completamente».

En cuanto al novillero peruano Royer Álvaro, quien también llegará en este vuelo, dijo que es uno de los alumnos de la escuela taurina del diestro tijuanense y que, debido a su capacidad y progresos, lo trajo a México para su presentación gracias al apoyo del empresario taurino Manuel Bowser. La escuela taurina lleva el nombre de Manolo Juárez y actualmente cuenta con ocho alumnos, tres avanzados, entre ellos Royer Álvaro, Juan Carlos Choque y Gonzalo, y dos nuevos y uno intermedio. (pacovargas_@hotmail.com)