Manipulaba la chapa de un auto y acabó ante la Fiscalía

Una breve persecución sobre calles del norte de la ciudad terminó con la detención de Francisco “N”, de 41 años, a quien policías municipales le encontraron aproximadamente 50 gramos de hierba verde seca.

Los oficiales realizaban recorridos de vigilancia por el cruce de Boulevard a Zacatecas y avenida Héroe de Nacozari cuando observaron al hombre manipulando con una mano la chapa de un vehículo.

De acuerdo con el reporte policial, al notar la presencia de los uniformados dejó la chapa y comenzó a alejarse mientras volteaba repetidamente hacia ellos. Momentos después echó a correr.

Los policías le marcaron el alto mediante señales auditivas y visuales, pero el sujeto continuó su marcha, por lo que fueron tras él y consiguieron darle alcance metros adelante.

Debido a su conducta evasiva, los uniformados le solicitaron autorización para efectuarle una revisión corporal, a la que accedió. En una bolsa delantera de su ropa localizaron una bolsa de plástico transparente con hierba verde seca, con un peso aproximado de 50 gramos.

Francisco “N” fue detenido y posteriormente trasladado ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación jurídica.